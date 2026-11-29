Una scena che spezza il cuore e restituisce l’immagine cruda di un’emergenza sociale sempre più silenziosa e drammatica. È quanto accaduto sabato mattina tra le bancarelle della frutta e della verdura di un comune mercato rionale di provincia, documentato e raccontato con profonda commozione dalla d.ssa Doriana Carosi in un video divenuto immediatamente simbolo di un disagio diffuso.

Mentre si trovava nell’area dedicata agli ortaggi, la d.ssa Carosi ha notato un signore anziano, dall’aspetto decoroso e ben vestito, chinarsi vicino ai bidoni degli scarti alla ricerca di qualcosa da mangiare. L’uomo è riuscito a recuperare appena due mele da quei rifiuti. Quando gli sguardi dei due si sono incrociati, il contrasto emotivo è stato straziante: gli occhi lucidi di malinconia della donna hanno incontrato quelli colmi di vergogna dell’anziano, sorpreso in un gesto dettato dalla necessità come fosse un bambino colto in fallo.

«Che Paese siamo diventati se una persona che probabilmente ha lavorato tutta una vita, per permettersi una mela, la deve raccogliere tra i rifiuti?», si interroga con amarezza la d.ssa Carosi nel suo sfogo, puntando il dito contro pensioni spesso insufficienti persino per arrivare a metà mese, specialmente in caso di malattia, e contro i tagli ai fondi di supporto per le case di riposo e per i caregiver che assistono anziani e disabili. «È un segno di inciviltà inaccettabile che pesa sul cuore di tutti noi».

Sulla vicenda interviene con fermezza Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che rilancia l’allarme sulle condizioni economiche della terza età nel nostro Paese: «L’episodio testimoniato dalla d.ssa Carosi non è un caso isolato, ma la punta dell’iceberg di una povertà silenziosa e dignitosa che colpisce sempre più fasce deboli. Oggi troppi anziani, pur avendo lavorato e contribuito per decenni alla crescita del Paese, sono costretti a scegliere tra curarsi, pagare le bollette o mettere un pasto in tavola, arrivando perfino a rovistare tra gli scarti dei mercati. È necessario che le istituzioni intervengano con misure strutturali e immediate per restituire dignità e reale sostegno economico a chi non ce la fa più».