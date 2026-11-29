Lecce – “Colori e Respiri sulla tela”, è questo il titolo della mostra di pittura dei lavori della Professoressa Paola Schiavone, allestita presso il Centro Studi Mario De Marco a Lecce e che sarà inaugurata oggi, domenica 29 Novembre 2026 alle ore 20. La mostra, prosegue il ciclo di eventi culturali del Centro Studi Mario De Marco che sta raccogliendo numerose adesioni tra gli amanti della cultura e dell’arte. Per poter visitare la mostra si può contattare la curatrice del Centro Studi Maria Rosaria De Matteis info : 3406494206