Aperitivo sociale con l’Associazione per persone con malattie reumatologiche rare

Manni Editori e Terre City: un nuovo “Aperitivo Sociale” con APMARR – Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare.

Cavallino (LE) – Continua con successo la sinergia culturale tra la casa editrice Manni e Terre City. Venerdì 13 Novembre, alle ore 18:30, gli spazi di Terre City in Via Vecchia San Donato a Cavallino (LE) ospiteranno un nuovo appuntamento del format “Aperitivo sociale”, a ingresso gratuito.

Protagonista della serata sarà Antonella Celano, presidente APMARR, portavoce di una realtà associativa nata a tutela dei pazienti reumatologici, la cui mission è di poter contribuire al miglioramento della qualità degli interventi e dei percorsi assistenziali funzionali ad incrementare il benessere e la qualità della vita quotidiana dei pazienti. L’obiettivo essenziale e primario di APMARR è di poter adoperarsi affinché tali patologie trovino la giusta dignità ed attenzione presso l’opinione pubblica e la classe politica; proprio per tale ragione risulta essere fondamentale il poter contribuire al percorso di divulgazione informativa riguardo tali patologie croniche invalidanti, che incidono sulla vita personale, socio-familiare e professionale della persona, impattando anche a livello psicologico.

Il format dell’Aperitivo Sociale si conferma un momento prezioso di aggregazione; avere con noi Antonella Celano è un’occasione unica per unire intrattenimento di qualità e convivialità.

Questo incontro rappresenta un ulteriore tassello del progetto curato da Manni Editori e Terre City, nato per fondere socialità, arte e cultura in un unico, vitale spazio di condivisione