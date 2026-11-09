UniSalento e SSE renewables accordo sulle energie rinnovabili: ricerca congiunta, borse di studio e tirocini

LECCE – Borse di studio, tesi di laurea, tirocini e progetti di ricerca comuni sulle energie rinnovabili e sulla sostenibilità ambientale sono le principali opportunità previste dalla convenzione quadro tra l’Università del Salento e SSE, azienda energetica con base nel Regno Unito ed una crescente presenza in Puglia ed Italia.

La convenzione è stata approvata con decreto della rettrice Maria Antonietta Aiello e durerà tre anni dalla firma. L’accordo non comporta costi per l’Amministrazione centrale dell’Ateneo.

Per gli studenti la convenzione prevede diverse opportunità, tra le quali tesi di laurea e borse di studio legate a progetti di ricerca di medio-lungo periodo; borse di studio o contratti di collaborazione di breve durata su temi specifici; percorsi progettuali dedicati all’istituzione di borse di studio; tirocini curriculari ed extracurriculari pensati per avvicinare la formazione universitaria al mondo del lavoro.

L’intesa prevede poi opportunità di ricerca congiunta e iniziative condivise sulle energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. Le singole attività, comprese le borse di studio, saranno definite con accordi attuativi specifici, nel rispetto della normativa universitaria.

SSE è un’azienda energetica FTSE 100 con attività in crescita nel settore delle rinnovabili in Italia. Dall’ufficio di Roma, il suo team locale si occupa dello sviluppo, costruzione e gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile nel Paese. In Puglia, SSE ha realizzato il suo primo impianto eolico onshore operativo in Italia e sta portando avanti ulteriori progetti all’interno di un portafoglio di oltre 600 MW di impianti eolici onshore sul territorio nazionale.

La proposta di convenzione è partita dal professor Fulvio Fontini, nominato responsabile scientifico dell’accordo per l’Ateneo. Vi hanno aderito cinque Dipartimenti: Scienze dell’Economia, Ingegneria dell’Innovazione, Scienze Giuridiche; Scienze e Tecnologie Biologiche e Ambientali (DiSTeBA), Scienze Umane e Sociali (DiSUS).

Attraverso questa convenzione, le parti intendono perseguire l’eccellenza scientifica nei campi della cooperazione e di migliorare la formazione accademica e professionale degli studenti, anche con nuove modalità didattiche e con l’uso di attrezzature e servizi esterni. L’accordo punta inoltre a promuovere ricerca e sviluppo per l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale. L’accordo rientra nella strategia di Terza Missione dell’Ateneo, che mette il sapere universitario a disposizione delle imprese e della comunità in senso ampio. La convenzione riflette inoltre l’impegno di SSE a costruire relazioni di lungo termine, lavorando insieme alle istituzioni e alle comunità locali mentre l’azienda rafforza la propria presenza in Puglia e, più in generale, in tutta Italia.

«La transizione energetica è una delle grandi sfide del nostro tempo. Un’università ha il dovere di affrontarla mettendo in campo le proprie competenze, nella formazione come nella ricerca – dichiara la rettrice Aiello -. Con questa convenzione costruiamo un rapporto stabile con un’impresa protagonista nelle energie rinnovabili. Prima di tutto pensiamo alla nostra comunità studentesca: borse di studio, tesi e tirocini permetteranno loro di confrontarsi con progetti reali e di acquisire competenze sempre più richieste. Il fatto che cinque Dipartimenti, dall’ingegneria all’economia, dal diritto alle scienze ambientali e sociali, abbiano aderito all’accordo conferma quanto la sostenibilità sia una questione interdisciplinare. È questo lo spirito della Terza Missione: un sapere che genera innovazione, opportunità e sviluppo per il territorio».

Filippo Meucci, General Manager Italy di SSE: «Siamo lieti di avviare questa partnership con l’Università del Salento e grati per l’opportunità di collaborare a sostegno dei suoi studenti. La nostra ambizione in Puglia va oltre lo sviluppo di progetti di energia rinnovabile. Vogliamo costruire relazioni di lungo termine con le istituzioni locali e le comunità, sostenendo lo sviluppo delle competenze e aiutando i giovani ad esplorare i percorsi professionali nel settore energetico. Lavorando con l’Università, l’auspicio è che la nostra crescente presenza nella regione generi opportunità e valore duraturo per la Puglia».