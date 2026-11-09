Prestiti con tassi fino al 110%: 5 arresti della Guardia di Finanza e sequestri per 190mila euro

LECCE – Un giro di usura con tassi d’interesse annui superiori al 110%, alimentato dalle difficoltà finanziarie nate durante il lockdown della pandemia, è stato scoperto a Lecce dai finanzieri del Comando Provinciale. Le Fiamme Gialle hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale salentino su richiesta della Procura di Lecce nei confronti di cinque soggetti salentini (tre finiti in carcere e due agli arresti domiciliari), indagati a vario titolo per usura, esercizio abusivo dell’attività finanziaria e trasferimento fraudolento di valori.

L’operazione nasce da una verifica fiscale avviata dal Gruppo della Guardia di Finanza di Lecce nei confronti di un imprenditore locale. Dalle prime schede contabili sono emersi indici anomali, poi rivelatisi i segnali di pesanti condotte usurarie subite dalla vittima da parte dei cinque indagati, alcuni dei quali già noti alle forze dell’ordine. Le indagini,coordinate dalla Procura leccese e condotte con intercettazioni telefoniche, ambientali, riprese video e accertamenti patrimoniali, hanno confermato il quadro indiziario.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, l’imprenditore aveva iniziato a richiedere somme in prestito per fare fronte alle prime esigenze di cassa. La situazione si è poi aggravata durante l’emergenza pandemica, spingendo la vittima in una spirale debitoria complessa. Per provare a saldare un debito capitale arrivato a circa 150mila euro, l’uomo si è visto costretto a consegnare contanti ma anche beni di pregio del proprio patrimonio familiare, tra cui orologi di lusso e diversi immobili.

Gli accertamenti economico-finanziari hanno permesso di calcolare in oltre 190mila euro la somma totale di soli interessi usurari versati dalla vittima nel corso di circa otto anni. Contestualmente alle misure personali, il giudice ha disposto il sequestro preventivo, anche per equivalente, dell’intera cifra pari al profitto dei reati contestati sulle disponibilità finanziarie e patrimoniali dei cinque indagati.

Dalle Fiamme Gialle si precisa che il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e che per tutte le persone coinvolte vige la presunzione d’innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.