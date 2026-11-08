Domani la terza giornata della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, il programma

La terza giornata della XXVII edizione del Festival del Cinema Europeo, diretta da Alberto La Monica e in programma a Lecce fino a sabato 14 novembre al Multisala Massimo, prosegue lunedì 9 novembre con un cartellone che intreccia il concorso internazionale per l’Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, la nuova sezione Apulia Screening, gli omaggi ai grandi protagonisti del cinema italiano ed europeo e le proiezioni dedicate ai giovani autori.

In corsa per l’Ulivo d’Oro – Premio Cristina Soldano, alle ore 21.00 in sala 3, Shame and Money di Visar Morina (Germania, Kosovo, Albania, Macedonia del Nord, Belgio, 2026). Hatixhe e Shaban, entrambi quarantenni, vivono in un villaggio del Kosovo con le loro tre figlie e condividono la casa con i due fratelli di Shaban e la madre. Con dodici mucche a garantire il sostentamento della famiglia, la loro vita procede senza troppe difficoltà. Tutto cambia quando uno dei fratelli ruba il bestiame, costringendoli a trasferirsi a Pristina alla ricerca di un lavoro e di un posto dove vivere. Ha così inizio un viaggio all’interno di una società dominata dal capitalismo estremo. Il film rappresenterà il Kosovo per la corsa agli Oscar, secondo le nuove regole dell’Academy, avendo vinto il World Cinema Dramatic Competition al Sundance Film Festival ed è nella shortlist degli EFA Awards. Alle 18.00, in sala 3, Earth song di Erol Mintas, Finlandia, Germania. Rojîn, nata in Kurdistan, ha trascorso quasi tutta la sua vita lontana da casa, a Helsinki, dove lavora come anestesista in un ospedale. Ora quarantenne, la gestione della vita quotidiana non si fa certo più semplice: il rapporto con la figlia dodicenne Azad è sempre più teso, e anche la vita matrimoniale con il marito Ferhat si fa difficile. Azad non sa di essere stata adottata – così come Rojîn non conosce tutta la verità sul proprio passato, che scoprirà quando suo padre Nîzam le farà visita dalla Svezia. I registi incontrano il pubblico in sala al termine della proiezione.

Alle ore 20.30, in sala 2, spazio ad Apulia Screening – Apulia Film Forum, la nuova sezione del Festival dedicata alle anteprime di opere girate in Puglia e/o sostenute da Apulia Film Commission oppure selezionate nell’ambito dell’Apulia Film Forum. In programma Otter di Srđan Vuletić (Montenegro, Italia, Croazia, Bosnia, Kosovo, 2025), opera selezionata alla tredicesima edizione dell’Apulia Film Forum, svoltasi a Brindisi nel 2022. Protagonista è Hana, una timida ragazza di sedici anni, segretamente innamorata di un compagno di scuola che fa parte del duo locale Luka & Balša, noto sui social media. All’improvviso, Hana perde il padre. Mentre la famiglia litiga su come debba essere un funerale “decoroso”, Hana si ritrova ad affrontare l’incapacità della madre di opporsi alle pretese degli uomini. Delusa e confusa, Hana scappa al lago, ma ad attenderla lì c’è un’ulteriore delusione. Hana si rende conto molto presto che Balša non è solo un ragazzo con cui condivide un sentimento reciproco. Si scatena un vortice emotivo fatto di gelosie e violenza nascosta nel triangolo con Luka e Balša. A Hana viene posta una scelta: rimanere in silenzio su quanto accaduto o prendere finalmente una posizione.

Prendono il via anche gli omaggi ai grandi protagonisti del cinema italiano ed europeo. Per la retrospettiva dedicata a Jeremy Irons, alle ore 18.00 in sala 2, è in programma La donna del tenente francese di Karel Reisz (UK, USA 1981), mentre alle ore 21.45 in sala 1, Moonlighting di Jerzy Skolimowski (Regno Unito, 1982), entrambi presentati in versione originale con sottotitoli in italiano. Il tributo all’attore britannico, insignito dell’Ulivo d’Oro alla Carriera, ripercorre alcune delle interpretazioni più significative di una filmografia che attraversa oltre cinquant’anni di cinema internazionale, tra grandi classici e collaborazioni con autorevoli registi.

Per I Protagonisti del Cinema Italiano, alle ore 20.30 in sala 5, sarà proiettato I cento passi di Marco Tullio Giordana (Italia, 2000), film che ha segnato una tappa fondamentale nella carriera di Luigi Lo Cascio, protagonista del tributo di questa edizione e destinatario dell’Ulivo d’Oro alla Carriera. La retrospettiva ripercorre il percorso artistico dell’attore attraverso alcune delle opere più rappresentative della sua carriera.

Alle ore 18.30 e alle 20.30, in sala 4, torna Festival in Corto, la maratona dedicata ai cortometraggi del Puglia Show, del Premio Emidio Greco e della Vetrina della Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia.

Alle 18.30: A’ seggia di Gianni Ippoliti (Puglia Show, fuori concorso), Il gatto di Monica di Letizia Zatti (CSC Roma), Un sole bellissimo di Gabriele Manzoni (CSC Roma), Smack di Cecilia Maria Catani e Rebecca Gugliara (CSC Sicilia), Dynamo, niente di speciale di Jacopo Ambroggio e Francesca Marra (CSC Lombardia), Il mio nemico di Andrej Chinappi (Premio Emidio Greco), Bowen’s Beatitude di Francesco Capussela, Out of Time di Maky Di Maggio e Grus Grus di Andrea Agagiù, questi ultimi in concorso per Puglia Show.

Alle 20.30: Bagarre di Sarah Narducci (CSC Roma), I sonnambuli di Yana Fedotova (CSC Sicilia), Cosa puoi fare per noi di Francesca Marra e Giovanni Matteucci (CSC Lombardia), Aspis di Antonio Romagnoli (Premio Emidio Greco), Anonimi di Luciano Appieno, Kamut di Francesco Bengasi e Salvatore Ruggeri, Camsex, Chemsex e una serie di umiliazioni di Saverio Cappiello e Crepato di Giorgio Picinni Leopardi, questi ultimi in concorso per Puglia Show.

Il Festival del Cinema Europeo, ideato e prodotto dall’Associazione Culturale “Art Promotion”, è realizzato con il sostegno di risorse del Fondo di Rotazione 2021-2027 nell’ambito della Linea di intervento 6.2 ‘Valorizzazione e promozione della Cultura, della Creatività e dei Talenti’, “Avviso pubblico finalizzato sostenere progetti di festival, rassegne e premi nel settore cinematografico e audiovisivo di rilievo regionale, nazionale e internazionale da realizzarsi sul territorio regionale nel triennio 2025-2027” – Sezione Economia della Cultura della Regione Puglia, e con il contributo di Ministero della Cultura-Direzione Generale Cinema e del Comune di Lecce.

Il Festival del Cinema Europeo, riconosciuto dal Ministero della Cultura “manifestazione d’interesse nazionale”, è membro dell’Associazione Festival Italiani di Cinema, si pregia del Patrocinio di Apulia Film Commission, Provincia di Lecce, Università del Salento, e della collaborazione di Centro Sperimentale di Cinematografia, S.N.G.C.I., FIPRESCI, S.N.C.C.I., Centro Nazionale del Cortometraggio.