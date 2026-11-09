Sabato 14 novembre prima edizione di San Martino nel Borgo

NOCIGLIA (Lecce) – Alla Puteca con i maggiori artisti della musica popolare salentina Antonio Amato con Gianluigi Amato, Luca Rizzello e Samuele Ancora, Consuelo Alfieri con Giuseppe Astore e Gianmarco Alfieri, Ninfa Giannuzzi e Carlo Canaglia, Uccio Aloisi Gruppu, Allegra Compagnia Cantante, Malepeciu e Mino Cavallino, Emanuela Gabrieli e Alessio Gaballo, P40, Baccassino, Essonacanna con Alessandro Schito “Scarpina”, Salvatore De Giuseppe e Gabriele Martino e tanti altri.

Un format originale per un evento unico che unisce nella stessa serata alcuni tra i maggiori rappresentanti della Pizzica salentina tra canti della tradizione, stornelli e improvvisazioni per ricreare l’atmosfera delle antiche puteche.

Musica, cultura, tradizione, gastronomia food e beverage nel cuore del Salento. Prima Edizione di San Martino nel Borgo, evento ideato dal Comune di Nociglia con la direzione artistica, organizzazione e produzione di Dilinò e in collaborazione con Terrikate e Proloco che unisce in un evento unico i maggiori rappresentanti della musica tradizionale salentina che si alterneranno tra canti della tradizione, stornelli e improvvisazioni per ricreare l’atmosfera delle antiche puteche. Evento rientrante nella programmazione di “Radici e Rituali: Nociglia tra Storia, Sapori e Tradizione” – FUNT annualità 2026.

Prima edizione di San Martino nel Borgo, un evento unico che unisce nella stessa serata alcuni tra i maggiori rappresentanti della musica popolare salentina. Sabato 14 Novembre a partire dalle ore 20.00 Palazzo Baronale e Piazza Ruggieri di Nociglia si trasformano in una Puteca a cielo aperto per un format originale che vede alternarsi diversi artisti salentini tra canti della tradizione, stornelli e improvvisazioni in uno scambio musicale con il numeroso pubblico pronto a ricreare le tradizionali ronde spontanee e l’atmosfera conviviale delle antiche puteche per festeggiare la tradizione della Festa di San Martino, una delle maggiori espressioni della cultura popolare del Sud.

Ideato dal Comune di Nociglia con la direzione artistica, organizzazione e produzione di Dilinò e in collaborazione con Terrikate l’evento San Marino nel Borgo racconta al meglio l’identità del borgo che lo ospita grazie a un percorso diffuso nel centro storico di Nociglia con “I Rituali del Vino Nuovo”, capace di esplorare il legame tra cultura agricola e tradizioni rituali dell’autunno tra musica, cultura, stand gastronomici food & beverage per un pubblico variegato ed eterogeneo.

A partire dalle ore 20, tra tavole imbandite e palco di comunità si alterneranno tantissimi rappresentanti della pizzica salentina e non solo: Antonio Amato con Gianluigi Amato, Luca Rizzello e Samuele Ancora, Consuelo Alfieri insieme a Giuseppe Astore e Gianmarco Alfieri, Ninfa Giannuzzi e Carlo Canaglia, Uccio Aloisi Gruppu, Allegra Compagnia Cantante, Malepeciu e Mino Cavallino, Emanuela Gabrieli e Alessio Gaballo, P40, Andrea Baccassino, Essonacanna con Alessandro Schito “Scarpina”, Salvatore De Giuseppe e Gabriele Martino e tanti altri.

Un rito collettivo in cui il calore dei fuochi, l’aroma delle castagne e il sapore del vino novello ricompongono il tessuto sociale della comunità attorno alla Festa di San Martino dove la consuetudine leccese di riunirsi in famiglia si risignifica in un momento pubblico: tavolate comuni e spazi conviviali dove si degusta la carne grigliata, il tradizionale “panino con il pezzetto”, si preparano le castagne e si assaggia il vino novello. Il tutto accompagnati dalla musica popolare salentina con la presenza di alcuni dei suoi migliori rappresentanti riuniti in un unico evento.

La puteca de mieru tradizionalmente era la piccola bottega o un locale rustico dove originariamente si vendeva o si beveva vino sfuso al minuto, spesso accompagnato da semplici prodotti locali. Con San Martino nel Borgo si riscopre il suo antico significato etimologico di origine greca “luogo in cui si ripone o si custodisce qualcosa” per custodire, oggi, un senso di comunità che la contemporaneità sembra aver smarrito e riscoprire valori e rapporti umani, cantando e danzando al ritmo di pizzica e tamburi a cornice. Previste ronde spontanee per tutti gli appassionati della pizzica e partecipazione attiva del pubblico. Si consiglia, pertanto, di portare il proprio tamburo a cornice.