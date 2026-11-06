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iOS 27, il tuo iPhone si scarica troppo velocemente? Il problema potrebbe non essere l’aggiornamento

Marco Vespucci (SOS iPhone): «Prima di spendere mille euro per uno smartphone nuovo, controllate la batteria di quello che avete».