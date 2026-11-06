iOS 27, il tuo iPhone si scarica troppo velocemente? Il problema potrebbe non essere l’aggiornamento

Ogni anno si ripete la stessa storia. Apple rilascia una nuova versione di iOS e, puntualmente, migliaia di utenti iniziano a lamentare gli stessi problemi: batterie che durano meno, dispositivi che si surriscaldano e iPhone che sembrano improvvisamente diventati più lenti.

La conclusione è quasi sempre la stessa: «Da quando ho aggiornato, il telefono non funziona più come prima».

Ma siamo davvero sicuri che la colpa sia dell’aggiornamento?

A sollevare una questione spesso sottovalutata è Marco Vespucci, titolare di SOS iPhone Lecce – Galatina, attività specializzata nell’assistenza e nella riparazione di dispositivi elettronici.

«Il problema è che molti utenti confondono l’invecchiamento della batteria con quello dello smartphone. Sono due cose profondamente diverse e questa confusione rischia di far spendere inutilmente centinaia di euro».

Perché dopo un aggiornamento la batteria può durare meno?

Quando viene installata una nuova versione importante di iOS, il dispositivo può eseguire diverse operazioni in background: riorganizzazione dei dati, indicizzazione dei contenuti e ottimizzazione di alcune funzionalità.

Queste attività possono determinare, nei giorni immediatamente successivi all’aggiornamento, un aumento temporaneo dei consumi energetici.

Ma c’è un altro aspetto da considerare.

Le batterie agli ioni di litio non sono eterne. Con il passare degli anni, i cicli di ricarica e l’esposizione al calore, perdono progressivamente capacità e possono diventare meno efficienti nell’erogazione della potenza richiesta.

Un iPhone 13, 14 o 15 ancora perfettamente funzionante potrebbe quindi avere una batteria che non riesce più a garantire le prestazioni e l’autonomia di un tempo.

«L’aggiornamento non distrugge automaticamente la batteria. Può però rendere più evidente una condizione di usura già presente. Ed è proprio questo che molti utenti non considerano», spiega Vespucci.

Un telefono lento non è necessariamente un telefono vecchio

Uno degli errori più frequenti è pensare che uno smartphone debba essere sostituito non appena comincia a perdere autonomia o reattività.

In realtà, una batteria particolarmente degradata può contribuire a rallentamenti, spegnimenti improvvisi e riduzioni delle prestazioni, soprattutto quando non riesce più a sostenere adeguatamente i picchi di richiesta energetica.

Naturalmente, non tutti i rallentamenti dipendono dalla batteria: anche memoria insufficiente, applicazioni problematiche o altre anomalie software possono incidere sul funzionamento.

Per questo è importante distinguere i sintomi dalle cause.

«Un iPhone che non arriva più a sera non è necessariamente un iPhone da buttare. In molti casi, una sostituzione della batteria, quando effettivamente necessaria, può restituire al dispositivo un’autonomia soddisfacente e prolungarne la vita utile».

Come capire se la batteria è da sostituire?

Il primo controllo è semplice e può essere effettuato direttamente dal telefono.

Basta accedere alle Impostazioni, entrare nella sezione Batteria e consultare le informazioni sullo stato della batteria.

Una capacità massima inferiore all’80% rappresenta un indicatore importante di usura, ma non è l’unico elemento da valutare.

Anche una batteria con una percentuale superiore può presentare problemi, così come un’autonomia ridotta può dipendere da cause completamente differenti.

È quindi opportuno considerare l’età del dispositivo, il comportamento durante l’utilizzo, gli eventuali messaggi di assistenza e una verifica tecnica quando necessaria.

La vera domanda: perché cambiare un telefono che potrebbe funzionare ancora per anni?

In un mercato che spinge continuamente verso l’acquisto dell’ultimo modello, esiste una scelta spesso più intelligente, economica e sostenibile: mantenere efficiente ciò che già possediamo.

Sostituire un’intera apparecchiatura per un componente soggetto a normale usura non è sempre una decisione giustificata.

«Siamo arrivati al punto in cui molte persone sono disposte a spendere mille euro per un nuovo iPhone senza aver prima verificato se il problema del precedente possa essere risolto intervenendo semplicemente sulla batteria».

Il messaggio di Marco Vespucci è chiaro:

«La tecnologia dovrebbe semplificarci la vita, non convincerci a sostituire continuamente dispositivi ancora validi. Prima di comprare un altro iPhone, controllate quello che avete. Perché a volte non serve un telefono nuovo. Serve soltanto una batteria nuova».