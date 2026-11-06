“Per un teatro umano”: al via la stagione nei Teatri del Nord Salento a Campi

CAMPI SALENTINA (Lecce) – Prende il via sabato 7 novembre dal Teatro Excelsior Carmelo Bene di Campi Salentina la stagione di prosa “Per un teatro umano”, promossa nell’ambito del progetto Teatri del Nord Salento condotto da Factory Compagnia Transadriatica insieme alla cooperativa BlaBlaBla. Il primo blocco del cartellone proporrà otto appuntamenti distributed tra le sale di Campi Salentina, Novoli e Leverano fino al prossimo 17 dicembre, aprendo una rassegna multidisciplinare sostenuta da Ministero della Cultura, Regione Puglia, Puglia Culture e dalle amministrazioni locali coinvolte.

Ad inaugurare la rassegna sarà “James”, produzione scritta e diretta dalla regista e attrice pugliese Licia Lanera. Lo spettacolo, che vede in scena un ensemble composto tra gli altri da Monica Contini, Mino Decataldo e Lucia Zotti, utilizza il pretesto dell’allestimento di un’opera sull’immortalità per far affiorare riflessioni su generazioni a confronto, paura, eredità affettive e il senso stesso della professione teatrale dopo i mesi di fermo della pandemia.

Il programma proseguirà poi a ritmo serrato toccando le differenti piazze della rete teatrale: il 14 novembre al Teatro Comunale di Novoli andrà in scena “Affogo” di Dino Lopardo con Gommalacca Teatro, incentrato sui temi del bullismo e delle fragilità giovanili; il 21 novembre a Leverano toccherà a “Dedicato” di e con Francesco Alberici ed Ermelinda Nasuto. Il 27 novembre la rassegna tornerà a Campi Salentina con “Madri” di Diego Pleuteri per la regia di Alice Sinigaglia, con Valentina Picello, mentre il 5 dicembre il palcoscenico dell’Excelsior accoglierà il classico del Novecento “Finale di partita” di Samuel Beckett nella produzione firmata da Nerval Teatro per la regia di Maurizio Lupinelli.

La sezione finale di questa prima trance si completa con il racconto in musica dedicato alla vita di Dalida proposto da Teatro delle Lune con Monica Briganti e Francesca Romana Perrotta (7 dicembre a Campi Salentina), il lavoro di narrazione “Dell’amore e di altri sbagli” affidato a Luigi D’Elia (12 dicembre a Novoli) e la satira politica “Uno spettacolo italiano” curata da Niccolò Fettarappa e Nicola Borghesi, prevista a Campi Salentina per il 17 dicembre. Per tutti gli eventi la vendita dei tagliandi è attiva sia sul circuito Vivaticket sia attraverso i canali di prevendita ufficiali della rete Teatri del Nord Salento.