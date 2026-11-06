Lavori sulla rete idrica a Spongano: stop all’erogazione dell’acqua per otto ore mercoledì 11 novembre

SPONGANO (Lecce) – Interruzione temporanea del servizio idrico in vista nel comune di Spongano. Acquedotto Pugliese ha programmato per la giornata di mercoledì 11 novembre 2026 una serie di interventi sulla rete volti al miglioramento delle infrastrutture e all’installazione di nuove opere acquedottistiche all’incrocio tra via Silvio Pellico e via Giovanni Falcone.

Per consentire ai tecnici di eseguire i lavori in sicurezza, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa sull’intero abitato cittadino per una durata complessiva di otto ore, a partire dalle ore 8:00 fino al completo ripristino previsto per le ore 16:00 dello stesso giorno.

I disagi interesseranno principalmente gli stabili sprovvisti di sistemi automatici di accumulo, autoclavi o con riserve idriche insufficienti a coprire il fabbisogno per la finestra temporale indicata. Da parte di Acquedotto Pugliese giunge l’invito ai residenti a razionalizzare i consumi domestici nelle ore del cantiere, limitandoli agli usi strettamente necessari ed evitando sprechi.

Per eventuali segnalazioni o richieste di informazioni resta attivo il numero verde gratuito 800.735.735, oltre alla sezione dedicata ai cantieri sul portale aziendale aqp.it e al servizio di notizie in tempo reale tramite newsletter o canale social ufficiale.