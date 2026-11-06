Le previsioni meteo del weekend 7 – 8 novembre 2026

Puglia

Sabato. Giornata all’insegna del tempo instabile con molte nuvole sia al mattino che al pomeriggio associate a piogge e acquazzoni sparsi. Tempo in graduale miglioramento in serata e nottata ma sempre con molte nuvole in transito.

Domenica. Molte nuvole in transito nel corso della giornata su tutta la regione con possibili piogge sparse sui settori meridionali. In serata e nottata tempo in miglioramento con nuvolosità e spazi di sereno.

NAZIONALE

AL NORD

Al mattino molte nuvole con deboli precipitazioni al Nord-Est e sull’Emilia Romagna. Al pomeriggio cieli irregolarmente nuvolosi e residue precipitazioni sulla Liguria. In serata e nottata tempo in miglioramento con ampie schiarite. Neve oltre i 1400-1600 metri sulle Alpi.

AL CENTRO

Al mattino tempo instabile sulle regioni adriatiche con molte nuvole associate a piogge sparse, più asciutto altrove. Al pomeriggio ancora fenomeni soprattutto sulle Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio, variabilità asciutta altrove. In serata e nella notte tempo in generale miglioramento con ampie schiarite sulle regioni Tirreniche.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino molte nuvole in transito sulle regioni peninsulari, piogge generalmente deboli sulla Puglia. Al pomeriggio attese piogge sparse fin verso la Sicilia orientale, poco nuvoloso sulla Sardegna. In serata e nella notte tempo generalmente stabile ma con cieli coperti ovunque.