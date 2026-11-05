Io Non Mollo Day, a Martano oltre 1.600 persone a tavola per sostenere i malati oncologici

MARTANO – Oltre 1.600 persone attorno a un’unica tavolata, unite dalla voglia di dare una mano. Domenica 8 novembre, dalle 13, Largo Primo Maggio a Martano ospiterà il tradizionale pranzo di beneficenza dell’Io Non Mollo Day, giunto all’ottava edizione. La gara di solidarietà, partita mesi fa, ha coinvolto aziende e imprese del territorio, associazioni locali, istituzioni e tanti cittadini. Ad animare la giornata, che proseguirà fino a sera, saranno l’allegria travolgente dei Vasapiedi, le selezioni musicali di Raffy Dj e Consuelo Alfieri, ospite di questa edizione.

L’Io Non Mollo Day 2026 è stato presentato nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Adorno, sede della Provincia di Lecce. Ideata e organizzata dall’associazione Io Non Mollo – Amici di Paolo Aps, la giornata è nata per far sentire la presenza dell’associazione sul territorio e raccogliere fondi per gli sportelli di sostegno psicologico rivolti alle persone con una diagnosi di cancro, alle loro famiglie e ai caregiver. La raccolta contribuisce anche a sostenere i numerosi progetti e le altre iniziative dell’associazione, che richiedono un impegno costante, anche economico.

Antonio Perrotta, vicepresidente di Io Non Mollo – Amici di Paolo Aps, ha fatto il punto sui risultati raggiunti. “Arrivare all’ottava edizione di IO NON MOLLO DAY ci ha permesso di portare avanti molti progetti a supporto dei malati oncologici, e ogni anno le soddisfazioni crescono. Quest’anno non solo manterremo tutti gli sportelli psico-oncologici attivati finora, ma estenderemo la nostra presenza anche al reparto di Oncologia universitaria di Lecce”. A sottolineare quanto cresca il bisogno di sostegno è stata Roberta Perrotta, componente del direttivo dell’associazione. “Purtroppo le persone da aiutare aumentano ogni giorno, e questo ci fa riflettere molto. Ma noi non molliamo: continuiamo a portare avanti la nostra battaglia per essere vicini a tutti”.

Per il presidente della Provincia di Lecce e sindaco di Martano, Fabio Tarantino, intervenuto alla presentazione, il pranzo di domenica è il momento in cui la comunità si ritrova attorno a un lavoro che dura tutto l’anno. “Mi sento parte di questo evento non solo sul piano organizzativo, ma anche affettivo. La festa di domenica è soltanto la manifestazione più grande di IO NON MOLLO, che in realtà si inserisce in una serie di interventi e attività portati avanti nei dodici mesi dell’anno: tantissime azioni di prevenzione e di assistenza, svolte con grande dedizione e organizzazione. Questa festa è dunque solo la parte del loro lavoro che si mostra alla comunità di Martano e dei paesi vicini. Le istituzioni, in piena sintonia, si uniscono all’organizzazione di queste iniziative e le sposano con passione”.

Alla conferenza stampa è intervenuta anche Maria Grazia Giannaccari, in rappresentanza di Io Non Mollo Young. “Siamo un gruppo di ragazzi che ha deciso di mettersi in gioco e supportare IO NON MOLLO APS – Amici di Paolo. Quello che è iniziato come un semplice affiancamento volontario si è trasformato in un tesseramento e oggi riusciamo a dare un aiuto concreto e un grande supporto all’associazione. Tra le iniziative che stiamo supportando direttamente come IO NON MOLLO YOUNG c’è la raccolta fondi con i panettoni artigianali, a sostegno dell’apertura di sportelli psicologici”.

Dietro la festa di domenica c’è un lavoro quotidiano che nasce da un’esigenza precisa: stare accanto a chi riceve una diagnosi di cancro e alle famiglie che affrontano con loro il percorso di cura. Anno dopo anno, Io Non Mollo ha costruito sul territorio una rete di sportelli di ascolto e sostegno psicologico, dove condividere le difficoltà e ritrovare la forza per affrontarle. L’associazione punta a consolidare gli sportelli già attivi e, in particolare, a potenziare quello dell’IISS “Salvatore Trinchese” di Martano, al quale lo scorso anno si sono rivolti numerosi giovani con richieste di aiuto per motivi diversi.

Tra i progetti più recenti c’è “Sonia”, la barca a vela dell’associazione, che il 17 ottobre ha preso il largo dal porto turistico di San Foca. Sottratta alla criminalità organizzata e restituita alla comunità, porta il nome di una socia scomparsa, il cui ricordo continuerà così a navigare con chi resta. A bordo saranno avviati percorsi di sostegno psicologico e mindfulness per i malati oncologici e i loro familiari, insieme ad attività ricreative per persone con disabilità. Il mare diventa così uno spazio accessibile, dove prendersi cura di sé e ritrovare il respiro.

L’impegno dell’associazione passa anche dalla prevenzione. Con le giornate “Stili di vita anti-cancro”, Io Non Mollo propone incontri sulla corretta alimentazione e laboratori di pilates, yoga, mindfulness e metodo Feldenkrais, con un’attenzione crescente ai più giovani. Negli anni ha organizzato anche giornate di visite senologiche gratuite, incontri nelle scuole e confronti con i medici di base. A rendere possibili questi progetti è la generosità di una comunità che ogni anno sceglie di sedersi alla stessa tavola e di dire, tutta insieme, “Io non mollo!”.

L’associazione Io Non Mollo – Amici di Paolo Aps è nata a Martano nel settembre 2018 per volontà del compianto Paolo Perrotta e di un gruppo di amici, uniti dalla battaglia contro il cancro e dal desiderio di dare sostegno a chi è colpito dalla malattia. Nata come comitato, è diventata associazione nel 2019 ed ente del Terzo settore nel 2020. Il suo obiettivo è accompagnare i malati oncologici e le loro famiglie lungo tutto il percorso di cura, facendo rete con le Asl, le istituzioni locali e le altre associazioni del territorio.