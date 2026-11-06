Arte e Inclusione arriva la mostra a Vienna organizzata dall’onorevole Chiara Gemma

ARTE E INCLUSIONE: ARRIVA A VIENNA LA MOSTRA EUROPEA PROMOSSA DALL’EURODEPUTATA CHIARA GEMMA

Gemma: «L’inclusione non è soltanto un principio da affermare, ma un’esperienza da costruire insieme anche attraverso l’arte»

VIENNA, 6 NOVEMBRE – Cinquantasette artisti provenienti da 27 Paesi, con e senza disabilità, uniti dalla volontà di dimostrare che l’arte può superare le barriere e trasformare le differenze in occasioni di incontro e collaborazione.

È questo il cuore di “Art for All and With All – Arte per tutti e con tutti”, il progetto europeo promosso dall’eurodeputata Chiara Gemma, che dopo Bruxelles e Roma approda a Vienna per la sua terza tappa.

L’inaugurazione si è svolta venerdì 6 novembre, alle ore 11, presso Europe Experience nel cuore della capitale austriaca alla presenza del direttore dell’ufficio del parlamento europeo in Austria Georg Pfeifer e del direttore dell’istituto italiano di cultura a Vienna Alessandro Ruggera. La mostra resterà aperta al pubblico fino all’inizio di dicembre.

Al centro dell’esposizione, opere realizzate attraverso la collaborazione tra artisti provenienti da Paesi, esperienze e percorsi di vita differenti. Persone con e senza disabilità che hanno condiviso il processo creativo, dando vita a tele nelle quali ogni contributo diventa parte di un’espressione artistica collettiva.

«L’arte è un linguaggio universale che non conosce confini e può avvicinare persone con storie, sensibilità e capacità differenti. Con questo progetto vogliamo dimostrare che l’inclusione non può rimanere soltanto un principio da affermare, ma deve tradursi in opportunità concrete di partecipazione, collaborazione e condivisione», dichiara l’eurodeputata Chiara Gemma, promotrice dell’iniziativa.

Non soltanto una mostra sull’inclusione, dunque, ma una mostra che nasce dall’inclusione stessa: un’esperienza nella quale la diversità non è semplicemente rappresentata, ma diventa protagonista del processo creativo.

«Il valore più importante di questa esperienza è proprio il suo metodo: persone con e senza disabilità che non si limitano a condividere uno spazio espositivo, ma costruiscono insieme qualcosa di nuovo. È questa l’Europa che vogliamo promuovere: una comunità nella quale ciascuno possa esprimere il proprio talento e contribuire, con la propria unicità, a un progetto comune», aggiunge Gemma.

La mostra, già ospitata a Bruxelles e Roma, prosegue il proprio percorso europeo con l’ambizione di raggiungere progressivamente tutti i 27 Stati membri dell’Unione europea, portando il messaggio dell’inclusione oltre i confini nazionali.