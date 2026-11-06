ESERCITO: cambio al comando della Brigata “Pinerolo”
Passaggio di consegne tra il Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove e il parigrado Manuel Solastri
Bari, 6 novembre 2026. Ha avuto luogo oggi, presso il circolo unificato Esercito di Bari, l’avvicendamento al comando della Brigata Meccanizzata “Pinerolo” tra il Generale di Brigata Paolo Dalle Vedove, cedente, e il Generale di Brigata Manuel Solastri, subentrante.
Alla cerimonia hanno presenziato il Comandante della Divisione “Acqui”, Generale di Divisione Andrea Vicari, unitamente ad altreautorità civili, militari e religiose del capoluogo Pugliese.
Su territorio nazionale, attualmente, la Brigata è alla guida delRaggruppamento Lazio, Umbria, Abruzzo e Marchedell’Operazione Strade Sicure, con il dipendente 9° Reggimento Fanteria “Bari” al comando della “Task Force 2” nella città di Roma e il 21° Reggimento Artiglieria “Trieste” del Raggruppamento Puglia e Basilicata. La componente genio della “Pinerolo” continua a fornire il supporto richiesto dalle Prefetture di Puglia, Molise e parte della Basilicata e Abruzzo nella bonifica del territorio dai residuati bellici.
Il Generale di Divisione Andrea Vicari nel suo intervento ha evidenziato gli importanti risultati conseguiti dalla Grande Unità da combattimento, riconoscendo l’impegno e la professionalità dimostrati dal personale della Brigata, sottolineando l’importanza dell’addestramento che, unito alla motivazione, al senso di appartenenza e al vantaggio tecnologico, rappresentano glielementi essenziali per operare efficacemente negli scenarioperativi attuali.
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