In giro all’alba in auto con diversi grammi di cocaina: nei guai tre giovanissimi

TAVIANO/ALESSANO/TAURISANO (Lecce) – Tre giovanissimi fermati all’alba a bordo di un’auto con diversi grammi di cocaina. Nei guai sono finiti Xulyano Cicali, 24enne residente a Taviano; Erika Sciarra, 31, di Alessano e Salvatore Corrado, di 25, di Taurisano. Il gruppetto è stato rimesso in libertà subito dopo l’udienza di convalida che si è tenuta davanti alla giudice Valeria Fedele. L’operazione antidroga è stata messa a segno dai carabinieri che hanno intercettato i giovani a bordo di una Fat 500.

Eseguita un’immediata perquisizione, sono stati sequestrati 32 involucri termosigillati contenenti cocaina per complessivi 23 grammi, occultati in un cofanetto rigido munito di calamite e fissato sotto il cruscotto lato guida; ulteriori involucri di 4,90 grammi e di 4,86 erano stati nascosti all’interno di due elastici per capelli nella tasca del portellone anteriore destro, lato passeggero, dove sedeva la ragazza.

In una scarpa, la giovane nascondeva un involucro contenente 33 grammi di sempre di polvere bianca. La successiva perquisizione nell’abitazione di Corrado ha consentito ai militari di trovare altri 6 grammi e mezzo sempre cocaina insieme a due bilancini di precisione e al materiale per il confezionamento della sostanza da taglio.

Addosso, infine, il giovane nascondeva un altro mezzo grammo di cocaina. A quel punto, su disposizione del pm di turno, i tre sono stati confinati ai domiciliari e rimessi in libertà nelle ore immediatamente successive. A difenderli, ci hanno pensato gli avvocati Luca Laterza e Stefano Stefanelli.