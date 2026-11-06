Castello Carlo V di Lecce: sabato 7 novembre omaggio fra musica e poesia a Dino Campana

Un sabato sera all’insegna della musica e della poesia. “Io Dino – Canzoni e poesie per Dino Campana” è il titolo dello spettacolo – organizzato dall’Associazione Art&Lab “Lu ‘mbroia” in collaborazione con Open Castle – che sarà portato in scena, sabato 7 novembre, alle ore 19, al Castello Carlo V dall’attore salentino Simone Franco e dal cantautore genovese Paolo Gerbella (ingresso 5 euro, info 351 4941192, prevendita su DIY –> https://www.diyticket.it/events/Musica/34386/io-dino-canzoni-e-poesie-per-dino-campana).

Poeta e viaggiatore, Dino Campana ebbe una vita inquieta e i suoi continui spostamenti tra Italia, Europa e Sud America entrarono profondamente nella sua scrittura, trasformando luoghi, incontri e paesaggi in materia poetica.

Nato a Marradi in Toscana nel 1885, pubblicò, nel 1914, i “Canti Orfici”, la sua opera più celebre, destinata a esercitare una forte influenza sulla poesia italiana del Novecento. È proprio dal desiderio di riportare al centro la voce di Campana, l’uomo insieme al poeta, che nasce lo spettacolo “Io, Dino”.

In vista del 95° anniversario della sua morte, che ricorrerà il 1° marzo 2027, Franco e Gerbella hanno scelto di incontrarsi in uno spettacolo che mette in dialogo due linguaggi: la parola poetica e la canzone. Franco presenterà una selezione dell’antologia “Voci della poesia: poesia della voce” dedicata a Campana, interpretando alcuni brani tratti dai “Canti Orfici”, mentre Gerbella, canzoni originali, tratti dal progetto “Io, Dino”, interamente dedicato alla vita di Campana.

Attraverso questo percorso emergono alcuni dei passaggi più intensi della sua vicenda umana: il difficile rapporto con la famiglia, la malattia e il ricovero, l’amore tormentato per Sibilla Aleramo, il bisogno di libertà e la poesia come forma radicale di espressione.

Due percorsi artistici diversi che si incontrano per restituire la complessità di un uomo a lungo incompreso e la straordinaria modernità della sua poesia.

“Manuf-Arti della preistoria” è il tema del mese di novembre dei laboratori domenicali di Open Kids: bambine e bambini entreranno a far parte di un vero e proprio “Clan” e scopriranno i segreti dei nostri antenati attraverso laboratori pratici ed esperienziali, tra argilla, ornamenti, incisioni e materiali ispirati alla natura. Si parte domenica 8 novembre, dalle 17 alle 19 con “Veneri preistoriche”. Nell’hub kids del Castello, i piccoli partecipanti scopriranno alcune delle più antiche forme di scultura realizzate dall’uomo e sperimenteranno direttamente la lavorazione dell’argilla. Con le proprie mani modelleranno una statuetta preistorica, decorandola con motivi geometrici e dettagli ispirati al mondo antico (costo 10 euro, 6 per fratelli o sorelle; info: +39 351 494 1192).

Sono aperte le iscrizioni al workshop per adulti per la creazione di bijoux in cartapesta che si terrà dal 12 novembre al 17 dicembre nell’hub creativo del Castello. Dieci incontri, il martedì e il giovedì (escluso l’8 dicembre), dalle 18 alle 20, in cui, guidati da Barbara Calasso, si imparerà a realizzare monili personalizzati, dalla preparazione della cartapesta alla costruzione dell’oggetto fino al colore (costo 180 euro a persona, materiali inclusi, posti limitati, info e prenotazioni +39 351 494 1192).

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.

Le info complete sulle visite, sulle mostre e sulle attività al Castello Carlo V sono sul sito www.ilcastellodilecce.it e i biglietti sono disponibili nella sezione “Orari e biglietti”. A questo link è possibile trovare tutti i canali sui quali seguire le attività del Castello Carlo V di Lecce: linktr.ee/carlovlecce.

Il progetto di partenariato speciale pubblico-privato “Open Castle” è un’associazione temporanea di imprese composta da The Monuments People SCS ETS, Consorzio Sale della Terra, Cooperativa Socioculturale SCS, che da ottobre 2025 – con il sostegno della Fondazione CON IL SUD e numerosi partner di progetto – affianca il Castello Svevo di Bari- Direzione regionale Musei nazionali Puglia nella gestione del Castello Carlo V.