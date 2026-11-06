Auto del sindaco di Alliste in fiamme, Minerva: “Vicinanza a Renato Rizzo e alla sua famiglia. Si faccia piena luce sull’accaduto”

“Esprimiamo sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Alliste, Renato Rizzo, e alla sua famiglia per il grave episodio avvenuto questa mattina.

Un’auto distrutta dalle fiamme nel cortile della propria abitazione è un fatto che non può lasciare indifferenti, soprattutto per la paura e la preoccupazione che porta con sé. Siamo sollevati che non ci siano state conseguenze per le persone.

Confidiamo nel lavoro delle forze dell’ordine affinché venga fatta piena luce sulle cause dell’incendio.

Chi amministra una comunità dedica una parte importante della propria vita agli altri ma ha diritto, come chiunque, di vivere con serenità la propria dimensione familiare. È anche per questo che oggi sentiamo il bisogno di far arrivare a Renato non soltanto la solidarietà del Partito Democratico ma il calore di una comunità che sa esserci quando serve. A lui e ai suoi cari il nostro abbraccio più sincero”. Lo dichiara il capogruppo del Partito Democratico, Stefano Minerva.