RUFFANO/ALLISTE/COLLEPASSO (Lecce) – Due arresti per una serie di furti, tra tentati e consumati, nella notte tra il 23 e il 24 ottobre nei comuni di Collepasso, Ruffano, e Casarano: una delle tante indagini dei carabinieri sfociate in una misura cautelare subito dopo gli interrogatori preventivi degli indagati. Agli arresti sono finiti Alberto Vincenti, 35enne di Ruffano e la sua fidanzata, Annalisa Silvestro, di 24 anni, originaria di Alliste. Carcere per lui, domiciliari per lei. Così come stabilito dalla giudice per le indagini preliminari Tea Verderossa a conclusione degli interrogatori in cui la coppia, difesa dall’avvocato Sergio Santese, si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Le indagini hanno fatto luce su una serie furti di auto e successive scorribande nei negozi. Come accaduto a Collepasso dove la coppia, nella notte del 23 ottobre, arrivata a bordo di una Punto rubata nelle ore precedenti. I due avrebbero fatto irruzione in un negozio scappando a mani vuote. È stata, però, l’azione che ha imbeccato le forze dell’ordine sulle loro tracce: dopo una perquisizione, infatti, i carabinieri hanno sequestrato una tanica con della benzina e, soprattutto, la refurtiva depredata ore prima all’interno di una panetteria dove la coppia aveva fatto razzìa di generi alimentari e asportando 60 euro.

Sempre quella stessa notte, la coppia si sarebbe impossessata di capi d’abbigliamento da un negozio utilizzando la Punto come ariete per sfondare la porta d’ingresso. L’auto venne poi trovata cannibalizzata ore dopo dai carabinieri.

Un ulteriore passo falso che ha portato gli investigatori sulle tracce della coppia incastrata da una serie di elementi raccolti a loro carico: sequestro di scarpe per lui, indicato nell’ordinanza come un esperto in furti di auto in particolare del gruppo Fiat . In più sono stati acquisiti e visionati i filmati di alcune telecamere, il gps nstallato nell’auto. Tutti elementi che avrebbero incastrato anche la donna come presunta complice. Lei, però, finita ai domiciliari. “Le modalità delle azioni – viene riportato nel capitolo riservato alle esigenze cautelari – evidenziano un’attività criminosa non episodica”.