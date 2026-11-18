Lecce – Ben 7 avvisi orali e 11 fogli di via. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità nella provincia di Lecce, il Questore Giampietro Lionetti ha adottato, a seguito dell’attività istruttoria condotta dalla Polizia di Stato, una serie di provvedimenti amministrativi nei confronti di soggetti responsabili di condotte violente o ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Sono stati emessi sette Avvisi Orali a carico di soggetti gravati da pregiudizi penali e ritenuti socialmente pericolosi. Il primo provvedimento ha interessato un uomo noto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Un secondo Avviso Orale è stato adottato nei confronti di un uomo già condannato per atti persecutori, violazione di domicilio, danneggiamento e arrestato per evasione, da ultimo segnalato dai Carabinieri per false dichiarazioni. Il terzo provvedimento ha riguardato un uomo segnalato dai Carabinieri per resistenza a pubblico ufficiale.

Ulteriori Avvisi Orali hanno colpito un 19enne tratto in arresto in flagranza di reato per stupefacenti e ritenuto vivere abitualmente con i proventi di attività delittuose, un 36enne con una lunga catena di condanne e denunce per reati contro il patrimonio, evasione, lesioni e stupefacenti, da ultimo ritenuto autore di resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di Gallipoli, condannato per furto, resistenza e spaccio e recentemente segnalato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, e un 30enne di recente tratto in arresto dalla Squadra Mobile della Questura di Lecce per produzione, traffico e detenzione di stupefacenti.

Infine, il Questore ha emesso undici Fogli di Via Obbligatori con divieto di ritorno nei comuni in cui gli interessati hanno commesso illeciti o turbato la sicurezza pubblica. Dal comune di Veglie sono stati disposti quattro divieti di ritorno, della durata di tre anni, nei confronti di altrettanti soggetti, segnalati dai Carabinieri per invasione di terreni o edifici.

Divieti di ritorno per tre anni nel comune di Lecce sono stati disposti per un soggetto che ha ferito gli operatori di polizia a seguito di una rissa in strada e per un soggetto ritenuto autore di un tentato furto in abitazione.

Gli ultimi Fogli di Via Obbligatori riguardano Supersano, per un anno, Morciano di Leuca, per tre anni, Maglie, per tre anni, nei confronti di tre soggetti segnalati dai Carabinieri per droga e danneggiamento; un uomo, colpito dal divieto di ritorno a Matino per due anni dopo essere stato denunciato per furto aggravato; Minervino, per due anni, nei confronti di un uomo segnalato per ricettazione, guida senza patente e possesso di cocaina; Otranto, per due anni, divieto di ritorno per un uomo a seguito della segnalazione per una rissa e danneggiamento avvenuti lo scorso aprile.