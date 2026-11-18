Primo bilancio positivo per “Chiama la tua ASL”, il nuovo percorso di tutela attivato da ASL Lecce per facilitare l’accesso alle prestazioni sanitarie dei pazienti oncologici seguiti da strutture esterne all’Azienda sanitaria, anche fuori regione. Nella prima settimana di attività, dal 9 al 13 novembre 2026, sono stati presi in carico 23 pazienti, tutti ricontattati dagli operatori del secondo livello per approfondire le richieste, fornire chiarimenti e individuare le soluzioni più appropriate alle rispettive necessità assistenziali.

Dei 23 pazienti presi in carico, 12 risultano prenotati o gestiti, di cui due in attesa della definizione della data dell’appuntamento. Per gli altri 11 sono in corso le attività finalizzate all’individuazione delle prenotazioni.

Complessivamente sono 56 le prestazioni richieste, di cui 24 già gestite.

Numeri che restituiscono un primo quadro dell’attività del servizio, ma ai quali si affianca un altro elemento significativo: i riscontri positivi e le manifestazioni di apprezzamento espressi dai pazienti, che hanno riconosciuto nel contatto diretto con gli operatori un’opportunità di ascolto, orientamento e supporto nella gestione delle proprie necessità sanitarie.

Un aspetto particolarmente importante per chi affronta un percorso oncologico, spesso caratterizzato dalla necessità di programmare esami diagnostici e controlli periodici, conciliando le indicazioni cliniche con prenotazioni e spostamenti.

Il servizio “Chiama la tua ASL” è rivolto ai pazienti oncologici con codice di esenzione 048, in trattamento o in follow-up presso strutture sanitarie esterne ad ASL Lecce e non già seguiti dai Centri di Orientamento Oncologico (C.Or.O.) o dalle Unità Operative di Oncologia aziendali.

L’obiettivo è offrire un canale dedicato per la gestione delle richieste di prestazioni correlate alla patologia oncologica, evitando il ricorso al CUP ordinario per i primi accessi e favorendo, quando possibile, l’esecuzione degli esami e dei controlli vicino al domicilio, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle prescrizioni mediche.

“Questi primi risultati ci incoraggiano a proseguire nel percorso intrapreso perché, al di là dei numeri, ciò che reputiamo prioritario è la possibilità di offrire alle persone un punto di riferimento concreto, capace di ascoltare i loro bisogni e accompagnarle nel percorso di cura. I primi riscontri positivi dei pazienti ci confermano l’importanza di un servizio che punta a semplificare i percorsi e a ridurre le difficoltà che possono rendere ancora più complessa una fase delicata della vita. Il luogo in cui una persona sceglie o ha necessità di curarsi non può rappresentare un ostacolo nell’accesso alle prestazioni sanitarie sul proprio territorio. Continueremo a monitorare l’andamento del servizio e a lavorare per renderlo sempre più efficace” dichiara il Direttore Generale di ASL Lecce, Gianluca Capochiani.

Il percorso, che rientra tra gli interventi previsti dal Piano aziendale di recupero e governo delle liste di attesa per il periodo luglio-dicembre 2026, rappresenta un ulteriore strumento per rafforzare la continuità assistenziale e migliorare l’accessibilità delle prestazioni, anche per i pazienti che effettuano il proprio percorso terapeutico o di controllo al di fuori delle strutture aziendali.

Come accedere al servizio

“Chiama la tua ASL” è rivolto ai pazienti oncologici con esenzione 048, seguiti da strutture sanitarie esterne ad ASL Lecce e non già in carico ai servizi oncologici aziendali.

Per accedere al servizio è possibile chiamare il numero verde 800 426060, selezionando l’opzione dedicata ai pazienti oncologici.

Il servizio telefonico è attivo:

Martedì e giovedì: dalle 15:15 alle 17:45

Venerdì: dalle 8:15 alle 13:45

Al momento della chiamata è necessario avere a disposizione l’impegnativa dematerializzata con codice NRE ed esenzione 048, la documentazione clinica oncologica di riferimento, un recapito telefonico e un indirizzo e-mail.