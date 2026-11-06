Droga e mafia nel Salento: per 12 imputati sentenza ridotta dopo concordato in Appello

SALENTO – In dodici in Appello optano per il concordato e ottengono uno sconto di pena nell’ambito del processo d’appello scaturito dall’operazione antimafia e antidroga ribattezzata “Fortezza” con cui, all’alba di giovedì 7 marzo 2024, venne smantellato un sodalizio del quale avrebbe fatto parte Antonio Amin Afendi, indicato come presunto capo di una delle due associazioni, ucciso solo pochi giorni prima. Il blitz arrivò dopo la sua morte e, con ogni probabilità, ha sventato propositi di vendetta. La Corte ha riformato la sentenza a 9 anni, 8 mesi e 20 giorni da 14 anni e 2 mesi per Luigi Calabrese, 30enne di Casarano, detenuto; 4 anni, 8 mesi e 20 giorni da 6 anni, 11 mesi e 10 giorni Gianni Casto, 32enne di Casarano; 3 anni da 4 anni e 4 mesi per Marco Ciminna, 36enne di Monteroni; 4 anni, 6 mesi e 4 giorni da 6 anni per Giovanni Corsano, 22enne di Casarano.

Poi ancora: 1 anno da 1 anno e 6 mesi per Antonio De Cataldis, 28enne di Matino; 4 anni e 8 mesi da 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per Salvatore De Gaetani, 41enne di Ugento; 5 anni, 3 mesi e 10 giorni da 7 anni e 6 mesi per Giovanni De Vito, 37enne di Matino, detenuto; 6 anni da 8 anni e 8 mesi Marco De Vito, 39enne di Casarano, in carcere; 4 anni da 7 anni e 20 giorni per Davide Falcone, 37enne di Casarano (coinvolto nell’inchiesta sulla morte dell’ex fidanzata Roberta Bertacchi); 4 anni e 8 mesi da 6 anni, 10 mesi e 20 giorni per Emanuele Salvatore Franza, 32enne di Casarano; 10 anni, 2 mesi e 20 giorni da 14 anni e 8 mesi per Luca Marco Franza, 30enne di Casarano; 2 anni e 8 mesi da 4 anni per Graziano Rizzello, 30enne di Casarano; 2 anni e 8 mesi da 6 anni e 10 mesi per Matteo Toma, 37enne di Casarano. Per alcuni imputati sono state eliminate alcune pene accessorie. Trenta giorni per il deposito delle motivazioni.

Il collegio difensivo era composto dagli avvocati Simone Viva, Mariangela Calò, Giorgio Caroli, Stefano Pati, Mario Coppola, Anna centonze, Antonio Venneri, Biagio Palamà e Anna Chiara Brandolino.

Per tutti gli altri il processo d’appello non è stato ancora definito.