Con il progetto «Donne per le Donne», lo Sportello Psicologico Gratuito di Ascolto, Orientamento

e Supporto, promosso da Confapi Donne e attivato l’8 marzo scorso, prosegue il proprio impegno

nella promozione del benessere femminile in tutte le sue dimensioni: psicologica, personale,

relazionale, sociale e professionale.

Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che prendersi cura delle donne significa anche offrire

spazi qualificati di ascolto, accoglienza e sostegno, nei quali ciascuna possa sentirsi riconosciuta

nella propria dignità, valorizzata nelle proprie risorse e accompagnata nei momenti di difficoltà.

In questi mesi, lo Sportello di Ascolto, ha accolto, supportato donne con storie, vissuti e fragilità

differenti. Ha incontrato Donne in difficoltà legate alla sfera personale, familiare e lavorativa, ma

anche esperienze di violenza psicologica, verbale, fisica ed economica.

Esperienze che ci ricordano quanto la violenza possa assumere forme diverse e quanto, spesso,

quelle meno visibili siano anche le più difficili da riconoscere.

La violenza psicologica può insinuare il dubbio sul proprio valore, minare l’autostima e

compromettere la percezione di sé. Quella verbale può trasformare le parole in strumenti di

svalutazione e controllo. Quella economica può privare una donna della propria autonomia e della

possibilità di scegliere liberamente. Quella fisica rappresenta la manifestazione più evidente di un

rapporto fondato sull’abuso di potere.

Dietro ogni forma di violenza c’è una dignità violata, una libertà limitata, un bisogno di ascolto che

merita di essere accolto senza giudizio.

Per questo, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza

contro le donne, Confapi Lecce, Claai Puglia e Basilicata, Udicon Puglia e Aic Puglia hanno

scelto di dare spazio alle parole delle donne: parole scritte sui palmi delle mani di donne e uomini,

che diventano simbolo di consapevolezza, solidarietà e partecipazione.

Mani che accolgono, sostengono, lavorano, costruiscono e si prendono cura. Mani che oggi si fanno

portatrici di messaggi forti, per affermare che nessuna forma di violenza può essere normalizzata,

giustificata o taciuta.

Come professionisti dell’ascolto, sappiamo quanto possa essere complesso riconoscere una

condizione di abuso, trovare le parole per raccontarla e recuperare la fiducia nelle proprie possibilità. Sappiamo anche quanto sia importante incontrare uno spazio in cui non sentirsi

giudicate, colpevolizzate o semplicemente sole.

La prevenzione della violenza passa anche attraverso la promozione del benessere,

dell’autonomia, dell’autodeterminazione e della consapevolezza del proprio valore.

È questo l’impegno che vogliamo continuare a portare avanti: promuovere una cultura del rispetto,

sostenere ogni forma di benessere femminile e contribuire alla costruzione di contesti personali,

sociali e professionali più inclusivi, sicuri e liberi da ogni forma di discriminazione e violenza.

Il nostro impegno continua. Ogni giorno, accanto alle donne.