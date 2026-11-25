Con il progetto «Donne per le Donne», lo Sportello Psicologico Gratuito di Ascolto, Orientamento
e Supporto, promosso da Confapi Donne e attivato l’8 marzo scorso, prosegue il proprio impegno
nella promozione del benessere femminile in tutte le sue dimensioni: psicologica, personale,
relazionale, sociale e professionale.
Un’iniziativa che nasce dalla consapevolezza che prendersi cura delle donne significa anche offrire
spazi qualificati di ascolto, accoglienza e sostegno, nei quali ciascuna possa sentirsi riconosciuta
nella propria dignità, valorizzata nelle proprie risorse e accompagnata nei momenti di difficoltà.
In questi mesi, lo Sportello di Ascolto, ha accolto, supportato donne con storie, vissuti e fragilità
differenti. Ha incontrato Donne in difficoltà legate alla sfera personale, familiare e lavorativa, ma
anche esperienze di violenza psicologica, verbale, fisica ed economica.
Esperienze che ci ricordano quanto la violenza possa assumere forme diverse e quanto, spesso,
quelle meno visibili siano anche le più difficili da riconoscere.
La violenza psicologica può insinuare il dubbio sul proprio valore, minare l’autostima e
compromettere la percezione di sé. Quella verbale può trasformare le parole in strumenti di
svalutazione e controllo. Quella economica può privare una donna della propria autonomia e della
possibilità di scegliere liberamente. Quella fisica rappresenta la manifestazione più evidente di un
rapporto fondato sull’abuso di potere.
Dietro ogni forma di violenza c’è una dignità violata, una libertà limitata, un bisogno di ascolto che
merita di essere accolto senza giudizio.
Per questo, in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza
contro le donne, Confapi Lecce, Claai Puglia e Basilicata, Udicon Puglia e Aic Puglia hanno
scelto di dare spazio alle parole delle donne: parole scritte sui palmi delle mani di donne e uomini,
che diventano simbolo di consapevolezza, solidarietà e partecipazione.
Mani che accolgono, sostengono, lavorano, costruiscono e si prendono cura. Mani che oggi si fanno
portatrici di messaggi forti, per affermare che nessuna forma di violenza può essere normalizzata,
giustificata o taciuta.
Come professionisti dell’ascolto, sappiamo quanto possa essere complesso riconoscere una
condizione di abuso, trovare le parole per raccontarla e recuperare la fiducia nelle proprie possibilità. Sappiamo anche quanto sia importante incontrare uno spazio in cui non sentirsi
giudicate, colpevolizzate o semplicemente sole.
La prevenzione della violenza passa anche attraverso la promozione del benessere,
dell’autonomia, dell’autodeterminazione e della consapevolezza del proprio valore.
È questo l’impegno che vogliamo continuare a portare avanti: promuovere una cultura del rispetto,
sostenere ogni forma di benessere femminile e contribuire alla costruzione di contesti personali,
sociali e professionali più inclusivi, sicuri e liberi da ogni forma di discriminazione e violenza.
Il nostro impegno continua. Ogni giorno, accanto alle donne.
- PoliticaLequile, la maggioranza diserta l’aula e il Consiglio slitta per la terza volta
- AttualitàTorna il Flash Mob Special Olympics Italia a Lecce
- AttualitàLa Scuderia Alfisti Giallo Verdi alla Mongolfiera di Surbo: una giornata tra storia automobilistica e solidarietà
- AttualitàDetenuto si scaglia contro un agente penitenziario: “Situazione inaccettabile”
- AttualitàSan Francesco d’Assisi in Terra d'Otranto: convegno di studi alla Biblioteca Caracciolo
- AttualitàGuagnano si accende di magia: l’8 dicembre torna “Sulla Via del Natale”