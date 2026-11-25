SURBO (Lecce) – La passione per le auto storiche incontra ancora una volta la solidarietà. Domenica 29 novembre 2026, la Scuderia Alfisti Giallo Verdi A.P.S. sarà presente presso il Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo, per una giornata dedicata alla promozione del Calendario Benefico 2027 e alla sensibilizzazione sulle attività sociali portate avanti dall’associazione.

Nel corso della giornata, all’interno della galleria del centro commerciale, sarà allestito uno spazio espositivo nel quale soci e rappresentanti della Scuderia incontreranno il pubblico, illustrando i progetti e le iniziative che caratterizzano il percorso dell’associazione. Sarà inoltre possibile sostenere la raccolta fondi collegata al calendario attraverso un’erogazione liberale.

Ad attirare l’attenzione dei visitatori sarà anche un’Alfa Romeo storica in livrea d’epoca della Guardia di Finanza, appartenente esclusivamente alla collezione privata della Scuderia Alfisti Giallo Verdi. Una vettura che testimonia il legame dell’associazione con la memoria automobilistica e con la storia dei mezzi che hanno accompagnato, nel corso degli anni, l’attività del Corpo.

La Scuderia, nata a Nardò nel marzo 2023, ha scelto di mettere questa passione al servizio di un progetto più ampio, nel quale la valorizzazione delle auto storiche diventa uno strumento di promozione sociale, inclusione e solidarietà. Nel corso delle proprie attività, infatti, l’associazione partecipa a manifestazioni, incontri e iniziative benefiche, dedicando particolare attenzione ai bambini e ai ragazzi con disabilità, ai quali offre occasioni di condivisione, emozione e partecipazione, anche attraverso l’esperienza di salire a bordo delle vetture d’epoca.

Il Calendario Benefico 2027 rappresenta una delle espressioni concrete di questo impegno: un progetto che unisce immagini, memoria e passione automobilistica a una finalità solidale, contribuendo a sostenere le iniziative che l’associazione promuove sul territorio.

La presenza alla Mongolfiera di Surbo sarà dunque un’occasione per avvicinare nuove persone alla realtà della Scuderia, raccontarne i valori e condividere un messaggio semplice ma importante: la passione, quando diventa impegno verso gli altri, può trasformarsi in qualcosa di davvero prezioso.

L’appuntamento è per domenica 29 novembre 2026, presso la galleria del Centro Commerciale Mongolfiera di Surbo. La Scuderia Alfisti Giallo Verdi invita cittadini, famiglie e appassionati a visitare lo spazio espositivo e a conoscere da vicino il Calendario Benefico 2027.