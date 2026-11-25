GUAGNANO (Lecce) – La magia del Natale è pronta ad avvolgere Guagnano. Martedì 8 dicembre, a partire dalle ore 18:00, il centro storico del paese ospiterà “Sulla Via del Natale”, un’iniziativa pensata per celebrare l’inizio delle festività natalizie attraverso tradizioni, momenti di condivisione e attività dedicate a grandi e piccini.

La manifestazione trasformerà il cuore del paese in un suggestivo spazio di festa, dove l’atmosfera natalizia farà da cornice a un ricco programma di appuntamenti. Si comincerà con la benedizione della Grotta della Natività, momento dal profondo significato religioso e simbolico, per poi proseguire tra i mercatini di Natale, il trenino lillipuziano e la Casa di Babbo Natale, pensata soprattutto per regalare ai più piccoli un’esperienza indimenticabile.

Non mancherà il divertimento per tutta la comunità con una speciale edizione del Tombolone, occasione per ritrovarsi e vivere insieme lo spirito più autentico delle feste.

«Con “Sulla Via del Natale” vogliamo offrire a Guagnano un’occasione per ritrovarsi, stare insieme e condividere la bellezza delle tradizioni natalizie – dichiara Alessio Bortone, presidente della Pro Loco Guagnano ’93 –. Il Natale è soprattutto comunità, partecipazione e attenzione verso il nostro territorio. Abbiamo immaginato un appuntamento capace di coinvolgere famiglie, bambini, giovani e adulti, valorizzando il centro storico e creando un’atmosfera di festa che possa essere vissuta da tutti».

Il presidente aggiunge: «Dietro iniziative come questa c’è il lavoro di tante persone e la collaborazione tra realtà associative che, con passione e spirito di servizio, contribuiscono a rendere vivo il nostro paese. Il nostro ringraziamento va all’Amministrazione comunale, alle associazioni coinvolte e a tutti coloro che stanno lavorando per la realizzazione dell’evento. L’auspicio è che la piazza possa riempirsi di sorrisi, entusiasmo e voglia di condividere».

L’iniziativa si svolge con il patrocinio e il sostegno del Comune di Guagnano e in collaborazione con le associazioni Lu Campanile, Il Paese dei Balocchi, Officine Arca e Gruppo Teatro Parrocchiale. Media partner dell’evento sarà Salento Informa.

Un appuntamento che vuole essere molto più di una semplice festa: un invito a riscoprire il piacere dello stare insieme, a vivere gli spazi del paese e a costruire, attraverso la partecipazione, un Natale fatto di tradizioni, sorrisi e senso di appartenenza.

Appuntamento martedì 8 dicembre, dalle ore 18:00, nel centro storico di Guagnano.

La cittadinanza è invitata a partecipare.