LEQUILE – I consiglieri di maggioranza non si presentano in aula e il Consiglio comunale slitta per la terza volta. La seduta è stata aggiornata a lunedì 30 novembre alle 18, mentre il sindaco Vincenzo Carlà chiede altro tempo per trovare una posizione condivisa. A circa due anni e mezzo dalla fine del mandato, la crisi che da mesi attraversa il gruppo di governo ha ormai una conseguenza concreta: il Consiglio continua a rinviare i suoi lavori. Carlà, che presiede anche l’assemblea, si è scusato per la bandana indossata in aula, spiegando di averla messa dopo un intervento chirurgico. Poi ha affrontato la questione politica. “È in atto una discussione profonda all’interno della maggioranza. E quindi abbiamo bisogno di alcune ore per addivenire a una linea da esternare alla cittadinanza”.

Al centro dello scontro c’è il metodo con cui vengono prese le decisioni. Una parte della maggioranza rimprovera al primo cittadino di coinvolgere troppo poco il gruppo nelle scelte dell’amministrazione e chiede maggiore collegialità. Il confronto interno va avanti da mesi e già il 10 agosto Antonio Filograna, capogruppo di opposizione di PrimaVera Lequile, aveva formalizzato la richiesta di un Consiglio monotematico sulla crisi, tornando a sollecitarlo in ottobre perché le divisioni fossero discusse in sede istituzionale. Lunedì la prima verifica sarà all’appello. Dalle presenze in aula si capirà se la maggioranza è riuscita almeno a ricomporsi quanto basta per far ripartire i lavori del Consiglio. Altrimenti il sindaco potrebbe essere costretto a fare un passo indietro, proprio mentre si comincia a pensare alla possibilità di una nuova corsa per un suo terzo mandato.