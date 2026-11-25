LECCE – Il 3 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, torna uno degli appuntamenti più coinvolgenti e attesi di Special Olympics Italia: il Flash Mob Special Olympics.

Una tradizione che, anno dopo anno, porta nelle piazze, nelle scuole, negli impianti sportivi e in tanti altri luoghi d’Italia energia, entusiasmo, voglia di stare insieme e un messaggio capace di arrivare sempre molto lontano.

Muoversi significa partecipare, incontrarsi, esprimersi. E lo sport può avere un autentico potere trasformativo nella vita quotidiana di ciascuno, ancora di più per le persone con disabilità intellettive e per le loro famiglie.

Il Flash Mob rappresenta anche un’occasione per portare l’attenzione sulle persone con disabilità attraverso un messaggio positivo e gioioso, mettendo al centro le loro capacità, l’energia, la partecipazione e il piacere di condividere un’esperienza insieme agli altri. Un modo semplice e immediato per raccontare la disabilità attraverso ciò che unisce, anziché attraverso ciò che separa.

Anche quest’anno l’appuntamento sarà celebrato nel modo che ormai tutti conoscono: ballando insieme! L’appuntamento a Lecce è per venerdì 27 novembre alle ore 11.00 in Piazza Sant’Oronzo (ritrovo ore 10.15). L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Lecce e del Garante Regionale per i Diritti delle Persone con Disabilità. E’ prevista la partecipazione di diversi istituti scolastici: ITET “Grazia Deledda” di Lecce, IC “Ampolo Springer” di Surbo, Liceo Statale “Pietro Siciliani” di Lecce, IISS “G. Salvemini” di Alessano, associazioni del territorio, Club Service, volontari e famiglie. Si specifica che in caso di maltempo il Flash Mob si terrà nell’Open Space sito in Piazza Sant’Oronzo.