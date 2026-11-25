LECCE – Lo avrebbe afferrato per la divisa e colpito ripetutamente al volto mentre l’agente si apprestava a notificargli un atto.

È quanto accaduto nella casa circondariale di Lecce, dove un detenuto di origine senegalese avrebbe aggredito un poliziotto penitenziario, prima di essere fermato grazie all’intervento dei colleghi. L’agente ferito è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso per le cure e gli accertamenti. La prognosi non è ancora nota.

A denunciare l’episodio è Antonio Filippo Monica, segretario nazionale del Sinappe, che parla di una situazione ormai insostenibile. “È inaccettabile che chi indossa una divisa e garantisce quotidianamente la sicurezza all’interno degli istituti penitenziari debba rischiare la propria incolumità anche durante attività ordinarie, come la notifica di un atto”, dichiara.

Monica richiama le condizioni in cui opera il personale, tra “carenze di organico, sovraffollamento detentivo e crescenti criticità nella gestione dei detenuti violenti e aggressivi”. Da qui la richiesta di interventi risolutivi: “Non possiamo continuare ad assistere a episodi di questo genere senza che seguano interventi concreti”.

Il segretario esprime solidarietà all’agente ferito e ringrazia i colleghi intervenuti, il cui tempestivo contributo ha evitato conseguenze peggiori. Al Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e agli organi competenti, invecce, chiede misure immediate per tutelare gli operatori, rafforzare gli organici e predisporre strumenti adeguati per prevenire e gestire gli eventi critici.

“La Polizia Penitenziaria non può essere lasciata sola”, conclude Monica.