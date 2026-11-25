Costruire la parità di genere Comune dopo Comune, sostenendo progetti concreti sull’inclusione delle donne nei processi decisionali, l’autonomia economica e le opportunità lavorative, il contrasto alle discriminazioni e l’educazione all’affettività.

Sono alcuni degli obiettivi di “Governare con la parità”, la nuova misura approvata dalla Giunta regionale della Puglia su proposta dell’assessora Silvia Miglietta frutto della collaborazione con ANCI Puglia, che porterà alla pubblicazione di un Avviso all’inizio del 2027 per finanziare proposte progettuali sulla parità di genere presentate dai Comuni pugliesi.

L’intervento, sostenuto da un primo stanziamento complessivo di € 200.000,00, risponde a uno degli indirizzi strategici del programma di governo della Regione Puglia: fare della parità una lente analitica dell’azione di governo del territorio, promuovendo politiche capaci di leggere i bisogni dei territori in chiave intersezionale e offrire risposte capaci di generare benessere, partecipazione e sostenibilità sociale per tutti i generi e le diversità.

L’Avviso Pubblico, la cui gestione operativa sarà curata da ANCI Puglia in sinergia con la Sezione regionale per l’Attuazione delle Politiche di Genere, sarà rivolto a Comuni della Puglia con popolazione residente superiore ai 30mila abitanti che abbiano formalmente individuato al proprio interno un Referente istituzionale dedicato alla Parità di Genere.

“La parità di genere – dichiara l’assessora alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – deve uscire dai manuali delle buone intenzioni ed entrare nella vita concreta delle famiglie, delle comunità, delle scuole, luoghi di lavoro e delle nostre amministrazioni. Con ‘Governare con la parità’ muoviamo un passo in questa direzione, chiedendo ai Comuni di elaborare proposte progettuali che diano una concreta applicazione all’impegno per la parità. La ricorrenza del 25 novembre, nella quale ribadiamo il nostro impegno per l’eliminazione della violenza contro le donne, va sottratta a ogni ritualità e onorata con azioni concrete. La violenza maschile contro le donne è la punta di un iceberg radicato in disparità strutturali, asimmetrie di potere e dipendenze economiche. Per sradicarla, dobbiamo leggere i divari di genere con rigore analitico e generare una consapevolezza diffusa fin dai banchi di scuola per liberare le donne dai condizionamenti materiali e promuovere relazioni basate sul consenso e sul rispetto. Con ‘Governare con la Parità’ investiamo esattamente su questo”.

Le proposte progettuali presentate dai Comuni, della durata di 24 mesi, dovranno prevedere laboratori e iniziative partecipative in sei ambiti tematici:

1. Educazione alle relazioni, affettività e rispetto;

2. Democrazia paritaria e partecipazione;

3. Autonomia economica, lavoro e opportunità;

4. Spazi pubblici, sicurezza e libertà di movimento;

5. Cultura, linguaggi e rappresentazioni inclusive;

6. Comunità inclusive e contrasto alle discriminazioni.

Il sostegno regionale, nella misura massima di 20mila euro per progetto, sarà erogato a fronte di un cofinanziamento minimo del 20% da parte dei Comuni con un criterio di equa distribuzione tra le sei province della regione. I Comuni selezionati faranno parte di un Tavolo regionale permanente di confronto, coordinato dalla Sezione regionale con il supporto di ANCI, per condividere metodologie e trasformare i risultati delle sperimentazioni in linee guida stabili di programmazione locale.

La nuova progettualità consolida l’esperienza maturata dalla Sezione regionale con “Genere in Comune”. Se la prima edizione ha consentito a 44 Comuni pugliesi di avviare azioni pilota di sistema (adozione di Bilanci di Genere, banche dati disaggregate e sperimentazioni di Valutazione di Impatto di Genere), la Regione si prepara a lanciare la seconda edizione dell’intervento finanziata con 380 mila euro, che sarà presentata a metà dicembre per rafforzare la capacità amministrativa sia dei Comuni già coinvolti sia delle nuove adesioni.