Dal 25 al 28 novembre 2026, Cime di Rapa Education è alla 35ª edizione di JOB&Orienta a Verona, il Salone nazionale dell’orientamento, la scuola, la formazione e il lavoro, in programma alla Fiera con il titolo “Abitare i cambiamenti valorizzando il pensiero critico e creativo”.

La partecipazione si articola in due azioni: educare attraverso il Metodo Escape Room e orientare attraverso il Modello Scuola-Lavoro.

Come in natura esiste la biodiversità, anche nell’educazione ogni persona ha attitudini diverse che vanno valorizzate: il claim “Siamo tutti Bio-Diversi” mette in risalto questo concetto. Il messaggio richiama il valore della biodiversità umana e sociale e, allo stesso tempo, sottolinea la necessità di accogliere la molteplicità delle competenze tecniche e delle attitudini che ciascuno porta con sé. Riconoscere le personali soft skills, imparare a valorizzarle e a metterle in campo, significa creare condizioni di scelta più consapevoli verso percorsi formativi e/o professionali più affini alle capacità e alle aspirazioni di ogni persona.

Educare significa creare esperienze in cui tutti possano mettersi alla prova. Tra enigmi a tema — ambientati nelle Room Orto, Cucina, Borgo, Bosco, Cinema e Lavoro — si sviluppano hard e soft skills applicate a tutte le discipline coinvolte nell’apprendimento.

Orientare significa fornire a ciascuno gli strumenti per riconoscere le proprie competenze. Attraverso #mareasinistra (la linea di intervento del programma Punti Cardinali for Work della Regione Puglia), Cime di Rapa connette giovani, scuole, imprese e istituzioni territoriali per costruire l’identità personale e lavorativa.

Educare: L’Escape Room – un metodo, tutte le metodologie

L’Escape Room non è più soltanto un gioco.

Il concetto classico dell’Escape Room viene rivoluzionato e trasformato in un’esperienza formativa, un nuovo metodo per le scuole di ogni ordine e grado.

Con Cime di Rapa Education diventa un percorso didattico strutturato, nel quale i partecipanti sono chiamati a osservare, collaborare, formulare ipotesi, affrontare problemi e trovare soluzioni. Attraverso enigmi e prove, l’apprendimento si sviluppa in modo attivo e coinvolgente lavorando sulle metodologie quali: cooperative learning, debate, learning by doing, flipped classroom, peer-education.

Durante i giorni della fiera, dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e appassionati potranno sperimentare direttamente l’esperienza formativa all’interno dello stand con prove pensate per far emergere e riconoscere le proprie soft skills. Un metodo da replicare in qualunque ambiente formativo, che potrà favorire la crescita personale dei “giocatori” e accompagnarli nella costruzione del proprio futuro.

Orientare: Cime di Rapa Orienta #mareasinistra – il modello scuola-lavoro

Cime di Rapa Orienta racconta l’esperienza di #mareasinistra, la linea di intervento di Punti Cardinali for Work della Regione Puglia dedicata alla promozione dei fabbisogni professionali dei territori e alla diffusione delle opportunità formative e occupazionali. In questa prospettiva, l’orientamento crea occasioni di incontro tra giovani, cittadini, imprese, enti di formazione e istituzioni; rende accessibili le opportunità che i territori possono offrire, anche oltre i propri confini. I Comuni pugliesi coinvolti nella tappa: Martignano, Aradeo, Spongano, Maruggio, Carosino, Faggiano, Monteiasi, San Michele Salentino, Torchiarolo, Poggiardo, San Giorgio Ionico, Leporano e Francavilla.

Negli eventi, fiere e attività itineranti, #mareasinistra trasforma l’orientamento in un’esperienza concreta di formazione e inclusione lavorativa. Il progetto Cime di Rapa mostra infatti come un mestiere possa diventare un’occasione di crescita, autonomia e partecipazione. È un esempio concreto del Modello Scuola-Lavoro, nel quale la formazione si sviluppa attraverso il fare e il confronto diretto con un contesto professionale.

A JOB&Orienta, Cime di Rapa Orienta #mareasinistra sarà anche un’occasione per approfondire il ruolo delle soft skills nei processi di orientamento. Capacità di collaborare, comunicare, affrontare un problema, adattarsi a situazioni nuove, assumersi responsabilità e riconoscere i propri punti di forza sono competenze che concorrono alla costruzione dell’identità personale e professionale.

Siamo Tutti Bio-Diversi!

Il claim “Siamo Tutti Bio-Diversi!” accompagna la partecipazione di Cime di Rapa Education a JOB&Orienta e sintetizza una visione di inclusione lavorativa che parte dall’educazione e si sviluppa attraverso l’orientamento.

Educare non significa soltanto trasmettere conoscenze, ma creare esperienze nelle quali le persone possano mettersi alla prova e scoprire capacità ancora inesplorate.

Orientare allo stesso modo, non è indicare a tutti la stessa strada, ma aiutare ciascuno a riconoscere le proprie risorse, conoscere le possibilità disponibili e acquisire gli strumenti per compiere scelte consapevoli.

La partecipazione a JOB&Orienta 2026 rappresenta per Cime di Rapa Education un’opportunità di dialogo con dirigenti scolastici, docenti, orientatori, enti di formazione e operatori del mondo del lavoro, per condividere metodologie e creare nuove collaborazioni.

L’obiettivo è costruire nuovi contesti educativi e lavorativi capaci di riconoscere e valorizzare le differenze, perché… “Siamo Tutti Bio-Diversi!”