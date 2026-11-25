Non una semplice celebrazione dell’ottavo centenario della morte di san Francesco, ma un’indagine sulla traccia profonda lasciata dal francescanesimo nella storia e nell’identità del Salento. È l’obiettivo del convegno di studi Attualità e modernità del messaggio francescano. San Francesco in Terra d’Otranto, in programma a Lecce da giovedì 26 a sabato 28 novembre 2026, nella Sala conferenze della Biblioteca Roberto Caracciolo.

Le tre giornate metteranno in dialogo storia, letteratura, spiritualità, arte e memoria documentaria, ricostruendo una presenza che dai secoli medievali giunge fino all’età contemporanea. Figura centrale nell’organizzazione dell’iniziativa è padre Michele Carriero, direttore dell’Archivio-Biblioteca Roberto Caracciolo di Lecce, docente di Storia della Chiesa presso l’ISSRM di Lecce e componente del comitato scientifico insieme con Mario Spedicato e Francesco Nocco.

Il suo lavoro di tutela, studio e valorizzazione delle fonti ha contribuito a rendere la Biblioteca un punto di riferimento per la conoscenza del patrimonio francescano e, più in generale, della memoria religiosa e culturale del territorio. Il convegno nasce proprio lungo questa direttrice: sottrarre documenti, testimonianze e raccolte bibliografiche a una fruizione riservata agli specialisti, restituendoli alla comunità come parte viva della sua storia.

Padre Carriero presiederà la sessione inaugurale di giovedì 26 novembre, alle ore 16, e nella mattinata successiva interverrà sul tema Il patrimonio archivistico e bibliografico del francescanesimo salentino: bilanci e prospettive, tracciando un quadro del lavoro compiuto e delle future possibilità di ricerca e valorizzazione.

Dopo i saluti delle autorità religiose, civili e accademiche, la prima giornata esplorerà la figura di Francesco attraverso la letteratura, la spiritualità e il rapporto con la società. Gli interventi affronteranno la rappresentazione del Santo prima della canonizzazione, la sua presenza nell’opera di Dante, il ruolo nelle dinamiche dei patronati civici e il significato della sua “pazzia” come forma di missione e trasgressione. Spazio anche al rapporto con l’ambiente e la natura e all’alleanza spirituale e profetica con santa Chiara. La mattina di venerdì 27 novembre sarà dedicata alle fonti documentarie e alla presenza degli ordini francescani nelle istituzioni locali. Al centro delle relazioni ci saranno gli archivi delle province francescane di Terra d’Otranto, le carte degli Archivi di Stato di Brindisi, Lecce e Taranto e le raccolte archivistiche e bibliografiche del Salento. Materiali che permettono di ripercorrere una storia non circoscritta alle comunità religiose, ma strettamente intrecciata all’identità dell’intero territorio. Saranno approfonditi anche la storiografia locale, le vicende dei conventi tra soppressioni e ripristini e il rapporto tra etica francescana e Monti di Pietà in antico regime. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sui diversi linguaggi attraverso i quali l’ideale francescano si è diffuso nel Salento: la predicazione, la lingua, l’arte e l’iconografia. Le relazioni analizzeranno le preghiere e l’omiletica francescana, il rapporto tra san Francesco e le comunità greche salentine, gli artisti appartenenti agli ordini religiosi e gli affreschi seicenteschi della chiesa di San Francesco della Scarpa a Lecce. Il programma comprende inoltre contributi sul patrimonio storico-artistico dei Cappuccini di Francavilla Fontana, sui racconti di visioni ed estasi nel convento di Grottaglie e sulle testimonianze iconografiche custodite nelle chiese di Galatina e Ugento. La sessione conclusiva si aprirà sabato 28 novembre alle ore 9. Gli interventi spazieranno dalla figura di fra Giuseppe da Melendugno, predicatore del Seicento, alla tradizione del presepe salentino, ripercorsa nell’itinerario simbolico Da Greccio a Lecce. Si parlerà inoltre della lunga presenza dei Frati Minori a Veglie, delle prime missioni in Albania e delle rappresentazioni di san Francesco nella poesia, nella pittura e nell’arte contemporanea salentina. Le comunicazioni finali saranno dedicate all’eredità spirituale di don Tonino Bello, al segno lasciato dal Poverello d’Assisi in Terra d’Otranto e alle istituzioni francescane salentine del secondo Novecento. Tra gli appuntamenti più attesi figura la lectio magistralis del professor Giorgio Battistella, prevista alle ore 11 nella chiesa di Sant’Antonio a Fulgenzio. L’incontro, intitolato San Francesco nel canto XI del Paradiso di Dante, approfondirà il ritratto del Santo in una delle pagine più alte della letteratura italiana. Il convegno supera così la dimensione commemorativa per riportare al centro un patrimonio di idee, esperienze e testimonianze che ha contribuito a modellare il volto del Salento.

Attraverso il lavoro scientifico promosso da padre Michele Carriero e dagli altri componenti del comitato e dai relatori coinvolti, conventi, archivi e opere d’arte diventano strumenti per leggere non solo il passato, ma anche il presente. La storia francescana della Terra d’Otranto restituisce infatti una trama di relazioni, solidarietà e forme di spiritualità capace ancora oggi di sollecitare una riflessione sul rapporto con gli altri, con il territorio e con il creato.