LECCE – Tra la lista dei convocati per la trasferta a all’Olimpico contro la Lazio, Miater Di Francesco ha convocato anche Berisha.
Il tecnico Eusebio Di Francesco ha convocato i seguenti calciatori per la gara Lazio – Lecce, 12ª giornata della Serie A Enilive, in programma sabato 21 novembre 2026 alle ore 15:00.
Questa la lista dei convocati:
PORTIERI
1. Bleve
32. Borbei
30. Falcone
DIFENSORI
2. Dembélé
25. Gallo
4. Gaspar
18. Jean
3. Ndaba
31. Scott
5. Siebert
44. Tiago Gabriel
17. Veiga
CENTROCAMPISTI
10. Berisha
29. Coulibaly
8. Fofana
16. Gandelman
28. Gorter
77. Kaba
14. Maleh
79. Ngom
ATTACCANTI
22. Esteban
7. Fatah
69. Geubbels
99. Monteiro
11. N’Dri
9. Štulić
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