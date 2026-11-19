La Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro di Piaggine (SA) è la Pasticceria dell’Anno per il Gambero Rosso. È uno dei riconoscimenti della guida Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027, che nella sua sedicesima edizione raccoglie 639 indirizzi, di cui 73 sono i nuovi ingressi nella selezione, e assegna le Tre Torte a 39 insegne. Il volume racconta un settore capace di accogliere tecniche e tendenze internazionali, interpretandole attraverso il patrimonio dolciario dei territori.

Nel quarantesimo anniversario del Gambero Rosso, la guida rinnova nome, grafica e formato ed è disponibile anche in digitale. Cambia soprattutto il sistema di valutazione: scompaiono i voti in centesimi e sono esclusivamente le Torte, da una a tre, a esprimere il grado di eccellenza delle pasticcerie selezionate. Le visite e gli assaggi si svolgono in forma anonima, attraverso una rete di collaboratori coordinata dalla curatrice e dalla redazione.

Dagli sfogliati contemporanei ai dolci che riproducono l’aspetto della frutta, le nuove tendenze convivono con millefoglie, cannoli e specialità delle feste. La sfida, evidenziata nell’introduzione dalla curatrice Marina Savoia, è accogliere queste suggestioni con una propria personalità, mantenendo il legame con la tradizione. «L’attitudine alla contaminazione, che non trova paragoni negli altri settori della ristorazione, conquista con successo nuove fasce di pubblico», dichiara Savoia.

«Cambiano gli strumenti, non il metodo: il merito è la nostra unica bussola», sottolinea il direttore Lorenzo Ruggeri nell’apertura della guida, che accompagna la nuova fruizione digitale con il lavoro di selezione e racconto sviluppato dal Gambero Rosso in quarant’anni di attività.

Tra conferme e novità, sono 39 i locali che in questa edizione si aggiudicano la massima valutazione delle Tre Torte, con 6 insegne a conquistare il riconoscimento per la prima volta: Tisti Pasticceria & Tea Room a Domodossola (VB), Antoniazzi a Bagnolo San Vito (MN), Maritani a Staranzano (GO), Regina di Quadri a Bologna, Patalani a Viareggio (LU), Tommaso Foglia a Nola (NA).

I Premi Speciali accendono i riflettori sui talenti e sulle diverse espressioni del settore. Danny Zazzini di Moer – Alta Pasticceria e Gelato a Lanciano (CH) conquista il premio Pasticcere Emergente; a Loretta Fanella, a Livorno, va la Novità dell’Anno. Le Levain a Roma e Dolciarte ad Avellino sono premiate per la pasticceria salata, mentre Pietro Romanengo fu Stefano a Genova e Oscar 1965 a Palermo ricevono il premio Pasticceria e Territorio.

Un premio è dedicato ai Pasticceri che hanno fatto la storia: Iginio Massari, Achille Zoia, Gino Fabbri, Paolo Sacchetti e Corrado Assenza. Completa il quadro la selezione I Migliori Pastry Chef, con Valrhona, che valorizza il lavoro dei professionisti del dessert nei ristoranti e nelle pizzerie.

La Guida Le migliori Pasticcerie d’Italia 2027 è disponibile nelle librerie, negli store online e gratuitamente in formato digitale, previa registrazione su gamberorosso.it.

Le 39 Tre Torte Club Kavè

PIEMONTE

• Dalmasso – Avigliana (TO)

• Tisti – Pasticceria & Tea Room – Domodossola (VB)

• Fabrizio Galla – San Sebastiano da Po (TO)

LOMBARDIA

• Besuschio – Abbiategrasso (MI)

• Antoniazzi – Bagnolo San Vito (MN)

• Caffè Cavour 1880 – Bergamo

• Pasticceria Veneto – Brescia

• Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)

• Alessandro Servida – Milano

• Ernst Knam – Milano

• Fusto Milano – Milano

• Dolce Reale – Montichiari (BS)

• Cortinovis – Ranica (BG)

VENETO

• Biasetto – Padova

• Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche (PD)

TRENTINO-ALTO ADIGE

• Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck (BZ)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

• Maritani – Staranzano (GO)

EMILIA-ROMAGNA

• Gino Fabbri Pasticcere – Bologna

• Regina di Quadri – Bologna

TOSCANA

• Luca Mannori – Prato

• Nuovo Mondo – Prato

• Patalani – Viareggio (LU)

LAZIO

• Gruè – Roma

• Walter Musco – Roma

• Belle Hélène – Tarquinia (VT)

CAMPANIA

• Pansa – Amalfi (SA)

• Dolciarte – Avellino

• Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori (SA)

• Maison Manilia – Montesano sulla Marcellana (SA)

• Pasquale Marigliano – Nola (NA)

• Tommaso Foglia – Nola (NA)

• Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)

• Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino (SA)

PUGLIA

• Arte Bianca – Parabita (LE)

BASILICATA

• Tiri Bakery & Caffè – Potenza

SICILIA

• Pasticceria Palazzolo – Cinisi (PA)

• Caffè Sicilia – Noto (SR)

• Sciampagna – Palermo

SARDEGNA

• Ditrizio Pasticceria – Cagliari

I Premi Speciali

La Pasticceria dell’Anno

• Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine (SA)

Premio Gambero Rosso 40 anni – Pasticceri che hanno fatto la storia

• Iginio Massari – Pasticceria Veneto, Brescia

• Achille Zoia – Zoia La Boutique del Dolce, Cologno Monzese (MI)

• Gino Fabbri – Gino Fabbri Pasticcere, Bologna

• Paolo Sacchetti – Nuovo Mondo, Prato

• Corrado Assenza – Caffè Sicilia, Noto (SR)

Pasticcere Emergente Petra Molino Quaglia

• Danny Zazzini – Moer – Alta Pasticceria e Gelato, Lanciano (CH)

Miglior Pasticceria Salata Iceteam 1927 Cattabriga

• Le Levain – Roma

• Dolciarte – Avellino

La Novità dell’Anno

• Loretta Fanella – Livorno

Pasticceria e Territorio

• Pietro Romanengo fu Stefano – Genova

• Oscar 1965 – Palermo

I migliori Pastry Chef con Valrhona

PIEMONTE

• Manuel Costardi – Da Christian e Manuel dell’Hotel Cinzia, Vercelli

• Chiara Patracchini – La Credenza, San Maurizio Canavese (TO)

• Giulia Mizzoni – Piazza Duomo, Alba (CN)

• Pierfederico Pascale – Villa Crespi, Orta San Giulio (NO)

LOMBARDIA

• Marco Pinna – Seta by Antonio Guida, Milano

• Elena Orizio – Trattoria Contemporanea, Lomazzo (CO)

• Cesare Murzilli – (10_11) Ten Eleven del Portrait Milano Hotel, Milano

VENETO

• Sara Simionato e Luca Ferrari – Antica Osteria Cera, Campagna Lupia (VE)

• Aki Noine – I Tigli, San Bonifacio (VR)

TRENTINO-ALTO ADIGE

• Alessio Billeci – Atelier Moessmer Norbert Niederkofler, Brunico/Bruneck (BZ)

FRIULI-VENEZIA GIULIA

• Kevin Fejzullai – Harry’s Piccolo, Trieste

EMILIA-ROMAGNA

• Doina Paulesco – Osteria Francescana, Modena

TOSCANA

• Michael Boivin – Campo del Drago al Rosewood Hotel Castiglion del Bosco, Montalcino (SI)

• Ambra Campodonico – Ristorante Sentiero, Portoferraio – Elba (LI)

MARCHE

• Luca Abbadir – Madonnina del Pescatore, Senigallia (AN)

• Rosita Mammone – Uliassi, Senigallia (AN)

LAZIO

• Christian Marasca – Zia Restaurant, Roma

• Andrea Amato – Seguire Le Botti, Sabaudia (LT)

ABRUZZO

• Federico Marrone – Da Lincosta, L’Aquila

CAMPANIA

• Ferdinando De Simone – Lorelei, Sorrento (NA)

PUGLIA

• Isabella Potì – Bros’, Martina Franca (TA)

• Martina Tramis – Lilith, San Cesario di Lecce (LE)

SICILIA

• Gianluca Colucci – L’Arcipelago del Therasia Resort, Vulcano (ME)

• Lorenzo Dani – St George Restaurant by Heinz Beck del The Ashbee Hotel, Taormina (ME)

• Antonio Colombo – Votavota, Ragusa