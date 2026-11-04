Garlasco. Luciano Garofano a Filorosso (Rai 3): “Una vergognosa montatura mediatica. Ho querelato chi mi ha diffamato”

“È una vergognosa montatura mediatica. Ho querelato e querelerò tutte le persone che continueranno a offendermi e a diffamarmi”. Lo ha detto l’ex comandante del Ris di Parma Luciano Garofano, che ha rotto il lungo silenzio sul caso Garlasco in un’intervista esclusiva concessa ad Antonino Monteleone nel corso della puntata di Filorosso andata in onda questa sera su Rai 3 e RaiPlay. Dopo un lungo periodo lontano dal dibattito pubblico, Garofano è tornato a parlare delle analisi svolte dal Ris, delle contestazioni emerse negli ultimi mesi e delle polemiche che hanno riportato al centro dell’attenzione una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi decenni.

Nel lungo faccia a faccia con Monteleone, l’ex generale ha risposto punto per punto alle accuse che, a suo giudizio, avrebbero messo in dubbio senza fondamento il lavoro svolto dagli investigatori nel 2007. Garofano ha contestato in particolare la narrazione secondo cui sarebbero stati nascosti elementi favorevoli ad Alberto Stasi, soffermandosi sul tema delle cosiddette “corse negative” relative alle analisi genetiche effettuate all’epoca dell’inchiesta.

Secondo l’ex comandante del Ris, l’intera polemica sarebbe nata da una lettura parziale della documentazione tecnica. “Si vuole far passare che noi siamo stati omissivi e noi abbiamo nascosto qualcosa. Si vuole far passare che noi volevamo in qualche modo incastrare Stasi. Questo è assolutamente falso”, ha affermato. Garofano ha ricordato come quei risultati fossero già presenti nella documentazione agli atti e ha sostenuto che non vi fosse nulla da occultare.”Le corse e i dati grezzi sono stati forniti. Esistevano, facevano parte della documentazione che avevamo nel nostro fascicolo. Non c’era niente assolutamente da nascondere”, ha dichiarato.

L’ex comandante ha definito “una vergognosa montatura mediatica” la ricostruzione secondo cui gli investigatori avrebbero omesso elementi che avrebbero potuto favorire la difesa di Stasi. “Sulla base di un parere di parte si è voluto far passare la possibilità che noi abbiamo nascosto o comunque non tenuto conto di risultati importanti che avrebbero scagionato Stasi. Ma questo non è assolutamente vero”, ha detto.

Ampio spazio è stato dedicato alla questione delle analisi genetiche effettuate sui reperti esaminati dal Ris. Garofano ha ribadito che le cosiddette “corse negative” non erano in grado di smentire i risultati ottenuti nelle analisi considerate positive e che ogni dato tecnico deve essere letto nel contesto complessivo delle verifiche svolte. “Quelle corse negative non avevano nessun significato e soprattutto non sconfessavano le analisi positive del 19 settembre”, ha spiegato.

Entrando nel merito della vicenda, Garofano ha sostenuto che la negatività di alcuni test successivi non cancellasse il risultato ottenuto in precedenza. “Il Dna di Chiara Poggi su quei pedali c’era. Nessuna corsa negativa successiva può sconfessarlo”, ha affermato. E ancora: “Quelle corse negative non annullavano i dati positivi. I motivi tecnici possono essere tantissimi, ma quella negatività non sconfessava la positività”.

L’ex generale è intervenuto anche sulle audizioni svolte negli ultimi mesi davanti agli inquirenti e sulle dichiarazioni rese da altri protagonisti dell’inchiesta. Ha ricordato come molti dei soggetti coinvolti siano stati chiamati a ricostruire attività svolte quasi vent’anni fa senza avere a disposizione la documentazione originale. “Io sfido chiunque a ricordare particolari di diciannove anni prima in un contesto nel quale noi facevamo migliaia di analisi”, ha osservato. “Quando siamo stati convocati non avevamo alcuna documentazione a disposizione”, ha aggiunto.

Garofano ha quindi rivendicato il metodo di lavoro seguito dal Ris di Parma e il ruolo svolto dall’intera struttura investigativa. “Era tutto il Ris che si muoveva”, ha sottolineato, “Sono stato io a volerli a Parma perché potevamo svolgere tutti gli accertamenti anche quelli irripetibili nell’orario di servizio. Io ero il coordinatore e avevo la possibilità di interloquire con il pubblico ministero”. Nel corso dell’intervista è stata affrontata anche la vicenda del parere richiesto alla psicologa giuridica Bramante sul racconto fornito da Alberto Stasi. Garofano ha difeso quella scelta, spiegando di aver agito nell’ambito delle prerogative riconosciute alla polizia giudiziaria. “Ho chiesto solamente a una psicologa giuridica di aiutarmi a capire se il dottor Stasi fosse veritiero o mendace, come contributo alla ricostruzione”, ha spiegato. E ha aggiunto: “Tutto quello che ho fatto era assolutamente consentito dalla legge di ieri e di oggi”.

Uno dei passaggi più duri dell’intervista ha riguardato però il trattamento mediatico ricevuto negli ultimi mesi. Garofano ha parlato apertamente di una campagna costruita contro di lui e contro i suoi collaboratori. “C’è stato tanto pregiudizio, tanto odio e tanta cattiveria. Non si era mai vista una concentrazione, quasi una congiura, nei confronti miei e dei miei collaboratori”, ha affermato. Proprio per questo ha confermato di aver avviato una serie di iniziative legali. “Ho querelato tutte le persone che mi hanno diffamato, che mi hanno offeso, che mi hanno dipinto con tanto pregiudizio, tanta cattiveria e senza un minimo di verifica”, ha detto, “Ho querelato e querelerò tutte le persone che continueranno a offendermi e a diffamarmi. Credo che sia l’unico modo che io abbia per difendermi di fronte a una campagna indecente e ignobile che non ha nessuna prova e nessun rilievo fattuale”.

Alla domanda conclusiva sulla possibilità di essere sottoposto a un’indagine o a ulteriori accertamenti giudiziari, Garofano si è mostrato netto. “Io non temo niente”, ha dichiarato. Anzi, ha auspicato che ogni aspetto della vicenda venga ulteriormente approfondito. “Spero che ci sia un approfondimento sulle analisi che noi abbiamo fatto”, ha spiegato. E infine ha rivendicato ancora una volta il lavoro svolto dal suo gruppo: “Noi abbiamo sempre lavorato con grande trasparenza, senza alcun interesse. Il nostro unico interesse era la verità”.