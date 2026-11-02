Pala San Giuseppe da Copertino stregato. Altra sconfitta casalinga per la Cce Lsb Lecce

LECCE – Ad Halloween la Cce Lsb Lecce vede le streghe contro Ceglie e incappa nella seconda sconfitta casalinga della regular season. Gli uomini di coach Michelutti hanno perso per 68-74 sul parquet del Pala San Giuseppe da Copertino, in occasione della quinta giornata del campionato maschile di serie C – Girone L della Conference Sud. I biancoblu non sono riusciti a dare continuità di risultati dopo la bella vittoria ottenuta a Molfetta nel turno precedente. Quella di ieri è stata una sfida combattuta, rimasta aperta per lunghi tratti e decisa soltanto negli ultimi secondi, dopo che i salentini erano riusciti a riportarsi a un solo possesso di distanza, sfiorando una clamorosa rimonta. L’avvio sorride ai padroni di casa, efficaci nel gioco interno grazie soprattutto a Di Coste e capaci di trovare punti anche dalla lunga distanza con Flores. Sul 12-9 per Lecce, coach Faggiano ferma la partita con un time out, ma la pausa produce l’effetto sperato per gli ospiti, che al rientro aumentano l’intensità, ribaltano l’inerzia e chiudono la prima frazione sul 23-16. Nel secondo quarto la formazione leccese prova a reagire, ritrovando maggiore equilibrio e competitività, ma senza riuscire a colmare il divario. Si va così all’intervallo lungo con il Ceglie avanti 37-31. La svolta sembra arrivare al rientro dagli spogliatoi, quando Cvetanovic e Feruglio prendono in mano le redini dell’incontro. I due ex diventano i principali protagonisti della serata, mettendo a referto complessivamente 35 punti e guidando gli ospiti fino a un vantaggio di venti lunghezze, che lascia presagire un finale senza particolari sorprese. Ma la Lsb ha il merito di non mollare e, pur attraversando una serata complicata nel tiro dall’arco, trova le energie per rientrare progressivamente in partita. La squadra di coach Daniele Michelutti alza il livello della propria prestazione, recupera terreno possesso dopo possesso e si costruisce un finale inaspettatamente incerto. A guidare la reazione ci pensa Aytor Alberto, autore di 21 punti e principale riferimento offensivo dei salentini, mentre Di Coste garantisce sostanza e presenza sotto canestro con un bottino personale di 17 punti. La rimonta porta Lecce fino al -2 a pochissimi istanti dalla sirena, con la possibilità concreta di completare il sorpasso attraverso una conclusione da tre punti. Il tentativo, però, non trova compimento e l’episodio successivo finisce per indirizzare definitivamente la contesa: un fallo tattico sanzionato alla formazione salentina, tra le vibranti proteste dei padroni di casa, riconsegna al Ceglie il vantaggio e il possesso del pallone, spegnendo le ultime speranze di rimonta della Lsb. Per Lecce arriva così la terza battuta d’arresto della stagione, la seconda tra le mura amiche. Una sconfitta che lascia rammarico soprattutto per il modo in cui è maturata, ma dalla quale Mocavero e compagni dovranno provare a ripartire immediatamente. La nuova squadra è ancora alla ricerca della necessaria continuità, ma il calendario offre già l’occasione per voltare pagina: sabato prossimo i salentini avranno l’opportunità di riscattarsi. Al palazzetto arriverà il Monopoli Seagulls, avversario contro cui Lecce cercherà di ritrovare il successo davanti ai propri tifosi. la Lsb tornerà in campo davanti al proprio pubblico per affrontare il Monopoli Seagulls. La palla a due è fissata alle ore 18.

Cce Lsb Lecce – Messapica Basket Ceglie: 68-74

Parziali: (16-23/15-14/14-21/23-16)

Progressivi: (16-23/31-37/45-58/68-74)

Cce Lsb Lecce: Johnson 21, Pallara 5, Di Coste 17, Esposito, Flores 3, Divac 3, Tinto 8, Busetta, Mocavero 6, Turco, Olivieri, Guadalupi 5. All. Michelutti.

Messapica Basekt Ceglie: Urso, Cvetanovic 20, Gigante 12, Feruglio 15, Digiacomo 3, Argentiero 8, Salerno 3, Angius 11, Santoro, Ciracì 2. All. Faggiano.