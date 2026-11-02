Il Lecce perde anche Monteiro, ha una lesione al polpaccio

Non c’è pace per il Lecce, che continua a fare i conti con un’infermeria sempre più affollata. L’ultimo in ordine di tempo è Joel Monteiro, l’attaccante svizzero uscito anzitempo ieri nella sfida contro il Genoa.
La risonanza magnetica a cui si è sottoposto questa mattina ha evidenziato una lesione di primo grado al polpaccio sinistro. Out per la trasferta di Torino, il calciatore potrebbe tornare disponibile dopo la sosta per le nazionali di metà novembre.
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