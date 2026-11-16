Chirurgia Vascolare del “Vito Fazzi” di Lecce, due interventi endovascolari complessi senza mezzo di contrasto iodato grazie all’utilizzo di anidride carbonica

LECCE – Due interventi endovascolari complessi eseguiti con successo utilizzando esclusivamente anidride carbonica, senza alcuna somministrazione di mezzo di contrasto iodato. È il risultato raggiunto l’11 novembre dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Vascolare dell’Ospedale “Vito Fazzi” di Lecce: le procedure hanno riguardato due pazienti con significativa compromissione della funzione renale, per i quali l’impiego del tradizionale mezzo di contrasto iodato avrebbe potuto generare rischi per la funzione renale.

Il primo intervento è stato eseguito su un paziente di 80 anni, affetto da grave insufficienza renale cronica e aneurisma dell’aorta addominale, trattato con un impianto di un’endoprotesi aortica. Il secondo ha riguardato un paziente di 70 anni, con insufficienza renale cronica e un unico rene funzionante, sottoposto a trattamento endovascolare di una stenosi significativa dell’arteria renale destra.

“L’impiego dell’anidride carbonica nelle procedure vascolari rappresenta un’importante opportunità per offrire trattamenti sempre più personalizzati e sicuri ai pazienti più fragili. Questa tecnica consente, nei casi clinicamente appropriati, di evitare o ridurre significativamente l’utilizzo dei mezzi di contrasto iodati, con particolari benefici per le persone affette da insufficienza renale cronica avanzata o con precedenti reazioni di ipersensibilità. La CO₂, infatti, non presenta nefrotossicità diretta e viene rapidamente eliminata attraverso la respirazione. Si tratta di una metodica che richiede competenze specialistiche, tecnologie dedicate e un’attenta selezione dei pazienti, ma che amplia concretamente le possibilità terapeutiche a disposizione, permettendo di affrontare anche procedure complesse con un approccio attento alla sicurezza e alle condizioni cliniche individuali”, ha dichiarato il Prof Marone.

Fondamentale si rivela inoltre l’approccio multidisciplinare, che coinvolge specialisti di chirurgia vascolare, anestesia e rianimazione, nefrologia e personale infermieristico specializzato, dalla valutazione preoperatoria fino al monitoraggio postoperatorio, con particolare attenzione alla funzione renale.

“I due interventi rappresentano un risultato significativo per la Chirurgia Vascolare del Vito Fazzi, confermando il valore dell’innovazione tecnologica e delle competenze professionali nell’offrire soluzioni terapeutiche sempre più personalizzate, efficaci e sicure anche ai pazienti più complessi e fragili. Un’esperienza che rafforza l’impegno dell’ASL Lecce nel promuovere l’appropriatezza delle cure, l’integrazione multidisciplinare e l’accesso a trattamenti specialistici avanzati” ha dichiarato il Direttore generale Gianluca Capochiani.