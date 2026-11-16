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Chirurgia Vascolare del “Vito Fazzi” di Lecce, due interventi endovascolari complessi senza mezzo di contrasto iodato grazie all’utilizzo di anidride carbonica

Due pazienti con insufficienza renale cronica trattati con successo dall'équipe di Chirurgia Vascolare del Vito Fazzi diretta dal Professore Ordinario di Chirurgia Vascolare dell'Università del Salento Enrico Maria Marone. Una tecnica che consente di ridurre i rischi legati all'utilizzo del contrasto iodato nei pazienti più fragili