L’almanacco di oggi 16 novembre

Il Santo del giorno: Santa Margherita di Sc. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Quandu nu ttecchi, te mpari cu nnati. Significato: Quando in mare non tocchi il fondo impari a nuotare.
– Sono nati in questo giorno
1831 Eugenio Beltrami
1906 Mario Soldati
1946 Amanda Lear
1961 Tony Severo
– Proverbio
La radice del sapere è amara, ma tanto più dolci sono i suoi frutti
– Accadde oggi
1933 relazioni diplomatiche vengono stabilite dall’Unione Sovietica e dagli Stati Uniti
1989 la prossima abolizione della segregazione razziale, in vigore dal 1948, viene annunciata dal presidente sudafricano De Klerk
– Scoperte
1996 16 novembre venne realizzato il primo laser atomico