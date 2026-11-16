La Narconon Volley Melendugno cede al tie-break contro Messina

Arriva un punto di grande spessore e carattere dalla trasferta siciliana per la Narconon Volley Melendugno, superata al tie-break con il punteggio di 3 a 2 (25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9) dalla Cosedil F3 Motors Akademia Messina sul taraflex del PalaRescifina. Al termine di una sfida intensa e dai mille volti, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Fineco, le biancorossonere tornano in Salento muovendo la classifica e confermando le ottime qualità di un gruppo capace di lottare a viso aperto su un campo ostico.

La partita ha vissuto su equilibri sottili e continui ribaltamenti di fronte. Dopo un primo parziale di marca casalinga, in cui le padrone di casa hanno imposto il proprio ritmo, la reazione delle ragazze di coach Simone Giunta è stata esemplare: nel secondo e nel terzo set la squadra ha espresso una pallavolo fluida, ordinata e di altissimo livello, trovando trame vincenti e grande coesione nei momenti caldi e ribaltando il punteggio sull’1 a 2.

Nonostante il ritorno di Messina nel quarto set e l’epilogo favorevole alle siciliane nel tie-break, resta la consapevolezza dei tanti aspetti positivi mostrati dalla squadra: una buona efficacia complessiva e la capacità corale di interpretare lunghi tratti di gara con autorità. Un punto che premia l’impegno e chiude un ciclo durissimo di inizio stagione, caratterizzato da ben cinque trasferte su sette gare disputate.

LE VOCI DEL POST-GARA

Al di là del risultato finale, la gara del PalaRescifina lascia in eredità la certezza di un gruppo vivo, compatto e capace di esprimere una pallavolo di grande qualità contro qualsiasi avversario. Nelle parole del post-partita emergono tutta la lucidità tecnica dello staff e l’orgoglio di uno spogliatoio che non smette mai di crederci: a fotografare il momento delle biancorossonere sono coach Simone Giunta e l’opposto Margherita Meoni.

“Il senso tecnico di quello che stiamo facendo c’è, anche nel quarto set, che abbiamo giocato malino, e anche nel quinto. Nel quarto e nel quinto set Messina è salita tantissimo in fase break, forzando il servizio e difendendo molto: va dato il giusto merito all’avversario che ha alzato i giri del motore” – ha dichiarato coach Simone Giunta. “Quello che ancora ci manca è la continuità mentale, non tecnica, perché i numeri durante i set sono più o meno gli stessi: non abbiamo ancora la capacità di mantenere il ritmo gara per molto tempo. Per ora mi tengo quello che vedo: se in allenamento non vedessi situazioni di spessore mi preoccuperei, invece vedo le ragazze crescere, e lo facciamo vedere anche in gara. Il quarto e il quinto set li hanno vinti loro, non li abbiamo persi noi. Faccio un plauso alle mie ragazze, perché non è semplice non prendere punti e ripresentarsi più forti di prima: a livello di concetto di sport queste ragazze stanno ad altissimo livello. Ripartiamo a spingere più forte, a cercare i risultati e a continuare a costruire tecnicamente, sperando, già dalla prossima settimana, di dare a questo gruppo le soddisfazioni che merita”.

Anche l’opposto biancorossonero Margherita Meoni, prezioso il suo contributo quando è stata chiamata in campo, ha sottolineato la buona prestazione: “Siamo contente della prestazione e c’è grande rammarico perché ci impegniamo e spingiamo tantissimo ogni giorno in allenamento: sappiamo di avere le potenzialità per vincere e ci dispiace non raccogliere i frutti dei nostri sacrifici. Dobbiamo risolvere il problema dei cali di tensione durante la partita per trovare quel click che ci serve per vincere. Noi diamo sempre il massimo a prescindere dall’avversario e dalla classifica, che spesso non è veritiera, come dimostra anche il valore di Messina. Giocare poche volte in casa ci penalizza un po’, ma i risultati arriveranno e sono tranquilla”.

TESTA AL TURNO INFRASETTIMANALE: MERCOLEDÌ SI TORNA A CASA

Il campionato non concede pause e c’è pochissimo tempo per rammaricarsi. Mercoledì 18 novembre, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30, la Narconon Volley Melendugno tornerà finalmente a giocare tra le mura amiche del Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce per affrontare la corazzata Wash4Green Monviso Volley. Sarà l’occasione perfetta per riabbracciare il pubblico amico e ripartire a testa alta, con la forza e l’energia di tutto il popolo biancorossonero!

IL TABELLINO DELL’INCONTRO

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA – NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: 3 a 2(25-18, 23-25, 21-25, 25-15, 15-9)

COSEDIL F3 MOTORS AKADEMIA MESSINA: Guiducci 5, Bellia 24, Pegoraro, Lindgren 24, Peroni 9, Henderson 5, Quero 10, Franceschini 5, Rolando (L), Colombano, Caruso, Gazzola. All. Leonardo Barbieri.

NARCONON VOLLEY MELENDUGNO: Avenia 2, Tomasetig 4, Malik 22, Morandini (L), Lijewska 2, Novello 15, Compagnin, Perfetto 12, Gianfico 4, Roserba, Meoni 4, Massaglia 2, Micheletti 1. All. Simone Giunta.

Arbitri dell’incontro: Matteo Mannarino (1°), Luca Pescatore (2°); Video Check: Martina De Luca; Segnapunti Referto Elettronico: Erik Iudica.

MVP: Sara Bellia (Cosedil F3 Motors Akademia Messina).

Durata set: 24′, 31′, 32′, 26′, 15′. Totale: 2 ore e 08 minuti.

Note: Cosedil F3 Motors Akademia Messina: battute sbagliate 10, vincenti 7, ricezione positiva 27% (perfetta 4%), attacco 43%, muri 9.

Narconon Volley Melendugno: battute sbagliate 9, vincenti 7, ricezione positiva 26% (perfetta 7%), attacco 37%, muri 6.