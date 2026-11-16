Dieta mediterranea, da Patrimonio Unesco a regina mondiale dell’alimentazione. Il cibo diventa medicina per prevenire le malattie

PUGLIA – La dieta mediterranea è la regina mondiale dell’alimentazione, al primo posto tra i migliori modelli alimentari anche nella valutazione 2026 di U.S. News & World Report, davanti alla dieta DASH, indicata soprattutto per il controllo della pressione arteriosa, e alla Flexitariana, che privilegia gli alimenti vegetali pur ammettendo un consumo moderato di carne e pesce. A ricordarlo è Coldiretti Puglia, in occasione della Giornata mondiale della Dieta Mediterranea, istituita dalle Nazioni Unite, nella stessa data in cui, nel 2010, questo modello alimentare è stato riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Un riconoscimento internazionale che premia un modello alimentare profondamente legato alla tradizione agricola pugliese – afferma Coldiretti Puglia – fondato sul consumo di olio extravergine d’oliva, frutta e verdura di stagione, legumi, cereali integrali e pesce, con un consumo moderato degli alimenti di origine animale. Il rapporto internazionale Top Health and Nutrition Trends for 2026 rilancia anche il principio del “Food as Medicine”, il cibo come medicina, riconoscendo all’alimentazione un ruolo fondamentale nella prevenzione delle malattie croniche e nella promozione della salute, con gli esperti consultati che hanno individuato nella Dieta Mediterranea il modello alimentare più efficace da raccomandare per ridurre il rischio di malattie croniche, mentre un ulteriore 20% indica un’alimentazione prevalentemente vegetale.

Il cibo diventa così uno dei principali alleati della prevenzione, contribuendo a proteggere il sistema cardiovascolare, ridurre il rischio di diabete di tipo 2 e contrastare alcune delle principali patologie croniche. Un ruolo centrale spetta all’olio extravergine d’oliva, alimento cardine della Dieta Mediterranea e importante anche nell’alimentazione dei bambini sin dalla prima infanzia – rileva Coldiretti Puglia – che secondo una ricerca della Federazione Italiana Medici Pediatri (FIMP), condotta su 1.260 pediatri che assistono oltre un milione di famiglie italiane con bambini sotto i 14 anni, l’85% suggerisce di introdurre l’olio EVO sin dall’inizio dello svezzamento, intorno ai sei mesi, mentre oltre il 70% consiglia prodotti con specifiche caratteristiche qualitative.

Un impegno che Coldiretti Puglia traduce in iniziative concrete attraverso il Mercato di Campagna Amica per la Salute al Policlinico di Bari, dove il cibo sano entra nei luoghi della cura per promuovere la corretta alimentazione e la prevenzione. L’appuntamento è fissato il secondo venerdì di ogni mese, con il prossimo mercato in programma venerdì 11 dicembre, per avvicinare pazienti, familiari, personale sanitario e cittadini alle produzioni agricole di qualità e alla stagionalità dei prodotti del territorio.

I benefici di questo modello alimentare sono stati approfonditi dagli studi dello scienziato americano Ancel Keys, che per primo ne ha evidenziato gli effetti positivi sulla salute, contribuendo a diffonderne la conoscenza nel mondo. Un patrimonio che comprende non soltanto alimenti, ma anche saperi, tradizioni agricole, biodiversità e cultura della convivialità, da preservare e trasmettere alle nuove generazioni.

Per la Puglia, patria dell’olio extravergine d’oliva e di un patrimonio straordinario di produzioni ortofrutticole, cerealicole e leguminose, difendere la Dieta Mediterranea significa anche valorizzare il lavoro degli agricoltori, la filiera corta e la possibilità per i cittadini di scegliere alimenti freschi, genuini e di origine riconoscibile, un legame tra agricoltura e salute che Campagna Amica promuove ogni giorno attraverso il rapporto diretto tra produttori e cittadini.