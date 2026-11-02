/a>

HomeAttualitàA trentasei anni il suo ultimo gesto d'amore: salva più vite con...
AttualitàPrima Pagina

A trentasei anni il suo ultimo gesto d’amore: salva più vite con il dono dei suoi organi

Una donna di 36 anni, che aveva dichiarato in vita il consenso alla donazione, ha donato cuore, polmoni, fegato e cornee