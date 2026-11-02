A trentasei anni il suo ultimo gesto d’amore: salva più vite con il dono dei suoi organi

LECCE – Una donna di 36 anni, deceduta nel Reparto di Anestesia e Rianimazione del Vito Fazzi di Lecce, ha donato cuore, polmoni, fegato e cornee.

La Direzione strategica ringrazia tutti gli operatori coinvolti nell’intervento ed esprime il più sincero cordiglio ai familiari della giovane donatrice.

La donna aveva espresso in vita il proprio consenso alla donazione di organi e tessuti, un gesto di straordinaria umanità che offrirà nuove possibilità di vita ad altre persone.

Le operazioni di prelievo hanno coinvolto il personale del Reparto di Anestesia e Rianimazione, gli operatori del Gruppo Operatorio, medici di diverse discipline e la Direzione Medica del Presidio Ospedaliero “Vito Fazzi”.

Il consenso alla donazione di organi e tessuti può essere espresso al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità presso il Comune di residenza, attraverso la propria ASL oppure con l’iscrizione a una delle associazioni abilitate alla raccolta delle dichiarazioni di volontà.

Quella di venerdì è la nona donazione multi organo avvenuta da inizio anno nel Vito Fazzi di Lecce.