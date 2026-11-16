UniSalento in Cina: la rettrice Aiello guida la delegazione a Xi’an e Pechino

Dal 16 al 19 novembre una delegazione dell’Università del Salento guidata dalla rettrice Maria Antonietta Aiello sarà in Cina, tra Xi’an e Pechino. La missione nasce da un doppio invito. Il primo è della Northwest University (NWU) di Xi’an, con la quale UniSalento ha dato vita alla Scuola Congiunta del Patrimonio Culturale e Artistico “An-Lai School”. Il secondo è dell’Ambasciata d’Italia a Pechino, che ha invitato l’Ateneo a partecipare all’11ª Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, edizione che vede la Puglia quale ospite d’onore.

Il viaggio ricambia la visita del rettore della NWU, Sun, che lo scorso maggio è stato a Lecce. Segue inoltre la missione di fine giugno, quando una delegazione UniSalento ha preso parte a Xi’an al secondo Graduation Day dell’An-Lai School. È il segno di una collaborazione sempre più stretta, che negli anni è passata dagli accordi alla formazione congiunta degli studenti e delle studentesse fino a progetti di ricerca comuni sul patrimonio culturale.

Della delegazione fanno parte la professoressa Manuela De Giorgi, delegata della rettrice alla Proiezione internazionale; la professoressa Grazia Semeraro, co-direttrice dell’An-Lai School e responsabile della cooperazione con la NWU; il professor Girolamo Fiorentino, direttore del Dipartimento di Beni Culturali; la professoressa Florinda Notarstefano, coordinatrice della mostra per la Settimana della Cucina Italiana; il professor Claudio Petti, responsabile per la cooperazione internazionale con la Cina e l’Asia orientale.

Il programma si aprirà il 16 novembre a Xi’an. Si comincerà con la visita alla mostra dei lavori degli studenti An-Lai, poi la rettrice Aiello terrà il discorso inaugurale dell’evento “A Culinary Dialogue across Mountains and Seas”. L’evento aprirà insieme le iniziative per la Settimana della Cucina Italiana e il 5° Festival della Cultura Italiana dell’An-Lai School. Il 17 novembre, nell’incontro “Italian and Chinese Food Culture from an Archaeological Perspective”, studiosi e studiose di UniSalento e della NWU metteranno a confronto le proprie ricerche sull’archeologia e la cultura del cibo nei due Paesi. Seguirà la visita ai laboratori dell’ateneo cinese.

La delegazione si sposterà poi a Pechino. Il 18 novembre inaugurerà la mostra curata da UniSalento “Alle radici del gusto. Pane, cereali e bevande fermentate nell’Italia meridionale antica”, all’interno dell’evento dell’Ambasciata “Merenda italiana: i prodotti da forno italiani e pugliesi. Tradizione, benessere e opportunità per il mercato cinese”. Il 19 novembre parteciperà alla rassegna dedicata all’olio d’oliva italiano con focus sulla Puglia.

Su delega della rettrice, la professoressa De Giorgi e il professor Petti visiteranno inoltre la Nanjing University of Information Science and Technology (NUIST). Ricambieranno così la visita di aprile 2026 e approfondiranno le collaborazioni già avviate su clima, lingue e cultura.

«Torniamo in Cina per rafforzare un legame che negli anni è diventato una vera comunità accademica – dichiara la rettrice Aiello -. Con la Northwest University condividiamo una scuola, studenti e studentesse, docenti e ricerche. Abbiamo reso ancora più solido il ponte tra il Salento e la Cina, fondato sulla conoscenza del patrimonio culturale e sulla fiducia reciproca che si dirama da Xi’An a Nanchino, fino a Guangzhou, Wuhan, Guilin e naturalmente a Pechino. Essere a Pechino nell’anno in cui la Puglia è ospite d’onore della Settimana della Cucina Italiana ci permette di raccontare il nostro territorio attraverso la ricerca: la storia del cibo è anche storia delle comunità che lo hanno prodotto. Ringraziamo l’Ambasciata d’Italia a Pechino e il rettore Sun per l’invito e per la collaborazione».