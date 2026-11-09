Sorpreso a rubare in chiesa, tradito dalle tracce di sangue e arrestato con mezzo chilo di droga

MARTANO – Un colpo sacrilego consumato in pochi minuti e risolto nel giro di pochissime ore grazie a una brillante operazione condotta dai Carabinieri. È accaduto a Martano dove un ventottenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, è finito in manette con l’accusa di rapina impropria e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto ha avuto inizio nella serata di ieri all’interno della Chiesa Madre di Maria Santissima Assunta, quando il giovane s’è introdotto nel luogo di culto nel tentativo di fare razzia di arredi sacri. A interrompere l’azione delittuosa è stato il parroco, sorpreso dalla presenza dell’intruso in Via Chiesa. Messo alle strette, il malvivente non ha esitato a impugnare una pistola – rivelatasi poi un’arma ad aria compressa priva di tappo rosso, perfettamente idonea a intimidire la vittima – e si è dato a una precipitosa fuga. Nella foga del momento, tuttavia, l’uomo si è ferito vistosamente a una mano, lasciando dietro di sé una nettissima scia di sangue sul pavimento della parrocchia.

​L’allarme ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari della Stazione di Martano, affiancati dai colleghi di Corigliano d’Otranto e dal personale del N.O.R.M. della Compagnia di Maglie. A dare la svolta decisiva alle indagini è stata proprio l’accurata analisi della scena del crimine: i Carabinieri hanno letteralmente seguito passo dopo passo la traccia ematica lasciata dal fuggitivo, trasformando il reperto biologico in un’infallibile direttrice investigativa. Il percorso ematico ha condotto gli operanti a stretto giro fin davanti all’abitazione del ventottenne, che è stato sorpreso all’interno dell’appartamento con una vistosa ferita alla mano ancora sanguinante.

​La perquisizione dell’immobile ha permesso di chiudere il cerchio: l’intera refurtiva asportata dalla chiesa è stata recuperata intatta e prontamente riconsegnata nelle mani del parroco, mentre l’arma giocattolo usata per la minaccia è stata posta sotto sequestro. L’ispezione della casa ha però spalancato anche un secondo fronte penale: nascosti all’interno di un armadio nella camera da letto, i militari hanno scovato circa mezzo chilo di marijuana insieme a un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce, l’uomo, Marian Sutacu, è stato tratto in arresto e ristretto ai domiciliari.