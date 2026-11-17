PUGLIA – Produzione in ripresa del 30% rispetto alla scorsa annata per le clementine pugliesi di ottima qualità, ma il mercato procede a rilento e i prezzi riconosciuti agli agricoltori restano bassi, attestandosi intorno ai 65 centesimi al chilo all’ingrosso, ma scende fino a 0,40 al chilo se la vendita è sulla pianta, mentre preoccupa anche l’andamento climatico anomalo, caratterizzato da temperature ancora elevate e piogge continue, che rischiano di condizionare la raccolta e la commercializzazione del prodotto. È quanto denuncia Coldiretti Puglia, tracciando un primo quadro della campagna agrumicola 2026/2027, che si apre con una disponibilità di prodotto decisamente superiore rispetto all’anno precedente, quando la produzione era crollata del 50-60% per effetto della siccità e del freddo tardivo, ma con nuove incognite legate al mercato e al clima.

A pesare sono la lentezza degli scambi commerciali e le basse quotazioni all’origine – insiste Coldiretti Puglia – in un contesto in cui le imprese agricole continuano a sostenere costi elevati per la gestione degli agrumeti, la raccolta e la manodopera. A complicare ulteriormente il quadro è l’instabilità meteorologica, con il caldo fuori stagione e le precipitazioni ripetute che possono incidere sulla tenuta dei frutti, sulla loro qualità commerciale e sulla regolarità delle operazioni di raccolta. Una situazione che rende ancora più urgente l’attivazione di un Piano agrumicolo regionale capace di sostenere il comparto e tutelare un patrimonio produttivo strategico.

“Quest’anno le clementine ci sono, con una produzione superiore del 30% rispetto alla scorsa campagna, ma il mercato non risponde come dovrebbe e i prezzi all’ingrosso riconosciuti ai produttori restano troppo bassi. È un paradosso che si ripete, quando manca il prodotto gli agricoltori subiscono le perdite legate al crollo dei raccolti, quando la produzione torna a crescere rischiano di non ottenere una remunerazione adeguata”, afferma Alfonso Cavallo, presidente di Coldiretti Puglia, sottolineando che “alle difficoltà commerciali si aggiunge un clima sempre più imprevedibile, con temperature elevate e piogge persistenti che stanno creando nuove preoccupazioni. Serve un piano agrumicolo regionale con una strategia strutturale per difendere il reddito agricolo, valorizzare la produzione pugliese e garantire un futuro a un comparto fondamentale anche sul piano occupazionale, ambientale e per la salute dei consumatori”.

Le imprese agricole impegnate nella produzione di agrumi in provincia di Taranto – ricorda Coldiretti Puglia – sono 1.041, pari al 9% del totale dell’imprenditoria agroalimentare jonica, con una produzione complessiva di clementine, arance e mandarini che raggiunge, secondo i dati strutturali di riferimento, 1,9 milioni di quintali. Un patrimonio che va valorizzato attraverso un piano straordinario agrumicolo e un sostegno al reddito, anche alla luce della concorrenza dei prodotti provenienti dai Paesi comunitari ed extracomunitari. In provincia di Foggia si producono inoltre 103mila quintali di arance e limoni, in un’area ad alto rischio di dissesto idrogeologico, caratterizzata da agrumeti storici.

“All’aumento dei costi di produzione si sommano le distorsioni del mercato e gli effetti della concorrenza sleale, con prodotti importati che non sono sempre sottoposti alle stesse regole imposte ai nostri agricoltori”, dice Pietro Piccioni, direttore di Coldiretti Puglia, nel chiedere “controlli stringenti, trasparenza nella formazione dei prezzi e il rispetto del principio di reciprocità, perché non possiamo consentire che la produzione pugliese venga svalutata proprio nel momento in cui torna a crescere”.

Per Coldiretti Puglia è necessario garantire che tutti i prodotti che entrano nei confini nazionali ed europei rispettino gli stessi criteri in materia di tutela dell’ambiente, del lavoro e della salute, secondo il principio di reciprocità. Una battaglia fondamentale per contrastare le distorsioni della concorrenza e difendere le produzioni locali, che rappresentano un presidio economico, sociale e ambientale dei territori. Le difficoltà del mercato ortofrutticolo rischiano, infatti, di compromettere anche il futuro delle giovani imprese agricole che hanno scelto di investire nel settore, portando innovazione, sostenibilità e nuove opportunità occupazionali.

Per ridurre la volatilità e stabilizzare i prezzi – conclude Coldiretti Puglia – è necessario costruire rapporti di filiera virtuosi, con accordi che valorizzino i primati del Made in Italy, garantiscano la sostenibilità della produzione, prevedano impegni pluriennali e il riconoscimento di un prezzo di acquisto equo, basato sui reali costi sostenuti dagli agricoltori, ma occorre anche accelerare sulla definizione di un Piano agrumicolo regionale, con interventi per la competitività delle imprese, la promozione delle clementine pugliesi, la gestione dei rischi climatici e il rafforzamento dell’organizzazione commerciale, affinché una buona annata produttiva possa finalmente tradursi in un risultato economico positivo per gli agricoltori.