PUGLIA – Aiuti diretti, riduzione dei costi di raccolta e molitura, credito agevolato. Sono le principali richieste di Confagricoltura Puglia per affrontare la crisi dell’olivicoltura e sostenere le aziende nella campagna 2026/2027. Le proposte, condivise con Confagricoltura nazionale, distinguono gli interventi per gli olivicoltori da quelli per frantoi, cooperative e organizzazioni di produttori. Il sostegno a trasformazione e stoccaggio resta utile, ma non può sostituire gli aiuti alle aziende agricole. Queste hanno bisogno di liquidità per pagare manodopera, lavorazioni e gestione, senza dover svendere subito il prodotto.

«Prezzi che non coprono i costi e mancanza di liquidità rischiano di spingere molti agricoltori a non completare la raccolta. Per questo chiediamo prima di tutto un aiuto straordinario al reddito, commisurato alla superficie o alla produzione tracciata nel Sistema informativo agricolo nazionale, da erogare tramite AGEA», spiega il presidente Antonello Bruno. Le risorse dovrebbero arrivare da fondi nazionali dedicati, anche con la legge di Bilancio 2027, e dagli strumenti europei per le crisi di mercato.

Confagricoltura Puglia chiede poi un provvedimento urgente che riconosca lo stato di difficoltà del comparto e preveda sgravi contributivi per le imprese a prevalente indirizzo olivicolo. Tra le proposte c’è anche il “voucher molitura”: un contributo per quintale di olive lavorate o per chilo di olio prodotto e tracciato, rivolto agli imprenditori agricoli che sostengono direttamente i costi di estrazione. Per frantoi, cooperative e organizzazioni di produttori, l’organizzazione indica «strumenti finanziari differenziati in base alla natura agricola o agroindustriale delle imprese, una moratoria delle rate di mutui e finanziamenti e linee di credito per anticipare le spese della campagna, assistite da garanzia pubblica». Si chiede inoltre un uso più ampio del pegno rotativo sull’olio extravergine stoccato, così da usare il prodotto come garanzia per accedere al credito.

Sul fronte dei mercati, l’organizzazione sollecita la Commissione europea ad attivare l’ammasso privato, per ritirare temporaneamente parte dell’offerta. Alla grande distribuzione chiede iniziative per valorizzare l’olio italiano e i territori di produzione, a cominciare dalla Puglia. «La promozione deve andare di pari passo con condizioni commerciali che riconoscano il lavoro e i costi sostenuti lungo la filiera».

Altre richieste riguardano tracciabilità e controlli, da rafforzare anche sugli standard produttivi, e la revisione dei contingenti di importazione a dazio zero e del regime di perfezionamento attivo, con condizioni di reciprocità per i prodotti dei Paesi terzi. Sul versante della Pac, Confagricoltura Puglia propone di rafforzare l’Ecoschema 3 e il sostegno accoppiato all’olivicoltura. Prospetta infine un intervento temporaneo a sostegno della liquidità, finanziato con risorse Feasr non impegnate e subordinato alle decisioni europee. L’obiettivo di lungo periodo, conclude l’organizzazione, resta andare oltre le misure emergenziali.