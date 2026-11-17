Da Nardò a «Ballando con le Stelle»: il giovane Francesco Zaccaria conquista la ribalta televisiva

Il ballerino neretino, 21 anni, ha preso parte al gruppo di danza che ha accompagnato Serena Autieri durante una delle ultime puntate dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Un’esperienza televisiva di prestigio e un’importante occasione di crescita professionale per Francesco Zaccaria, giovane ballerino neretino di 21 anni, che ha calcato il palcoscenico di «Ballando con le Stelle», il celebre programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci.

Francesco ha preso parte al corpo di ballo che ha accompagnato l’attrice e cantante Serena Autieri, ospite speciale di una delle recenti puntate dello show. Un’esibizione ispirata alle atmosfere del Moulin Rouge, tra coreografie, musica e costumi, che ha permesso al giovane artista di vivere da protagonista un’importante esperienza nel panorama televisivo nazionale.

Alle spalle di questo traguardo c’è un percorso di formazione costruito negli anni, anche attraverso alcune importanti realtà della danza del territorio. Francesco ha mosso i primi passi nella scuola di ballo Team Galeone-Calignano di Nardò, dove si è formato nelle discipline latino-americane, frequentando successivamente anche l’Ecole de danse di Ninfa Fersini, scuola specializzata in danza contemporanea con sedi a Nardò e Carmiano.

Nel 2025 è arrivato il trasferimento alla Naima Academy di Genova, realtà di formazione artistica attraverso la quale ha potuto approfondire diversi stili di danza e ampliare ulteriormente le proprie competenze.

La strada verso il prestigioso palcoscenico televisivo è passata anche da «Ballando on the Road», il progetto collegato al programma di Rai 1 che seleziona nuovi talenti tra appassionati e professionisti della danza. Francesco ha superato le selezioni, esibendosi insieme a Noemi Migliore, conquistando così l’opportunità di entrare nel gruppo di ballerini coinvolti nelle produzioni dello show.

La partecipazione a «Ballando con le Stelle» rappresenta un nuovo e significativo passo nel percorso artistico del giovane neretino, che porta con sé anche il bagaglio di esperienze maturate nelle scuole di danza del territorio.

Una bella storia di passione, studio e determinazione, che vede ancora una volta un giovane talento di Nardò affacciarsi su una ribalta nazionale.