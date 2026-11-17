NARDO‘ (Lecce) – Giovedì 19 novembre, alle ore 16.00, il Seminario Diocesano di Nardò (via Incoronata 4) ospiterà la quinta Giornata di Studio sugli scritti di don Tonino Bello. Quest’anno il titolo è “Osare la pace. Don Tonino Bello tra Vangelo, cultura e impegno civile”. Studiosi e docenti universitari parleranno di nonviolenza, dialogo e “convivialità delle differenze”, partendo dal pensiero del vescovo di Molfetta, ancora attuale in un tempo segnato da conflitti e da nuove forme di indifferenza.

L’iniziativa è promossa dalla delegazione di Nardò dell’Associazione Italiana di Cultura Classica (AICC) e dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università del Salento. Collaborano l’Unitre di Nardò, il Seminario Diocesano di Nardò-Gallipoli, la Fondazione don Tonino Bello di Alessano e l’ISSR Metropolitano don Tonino Bello di Lecce.

Aprirà i lavori il saluto di monsignor Fernando Filograna, vescovo della Diocesi di Nardò-Gallipoli. La prima sessione sarà presieduta da Alessandra Manieri. Sono previsti i seguenti tre interventi:

· Enrico Mauro, ricercatore di Diritto amministrativo all’Università del Salento, parlerà di «Don Lorenzo Milani e don Tonino Bello: una “sconosciuta” tragedia comune»;

· Salvatore Cipressa, docente di Teologia morale all’ISSR Metropolitano di Lecce, parlerà del tema «Dalla globalizzazione dell’indifferenza alla convivialità delle differenze»;

· Valerio Ugenti, professore onorario di Letteratura cristiana antica all’Università del Salento, presenterà «Variazioni sul tema: sant’Agostino, Giacomo Leopardi e don Tonino».

La seconda sessione sarà presieduta da Mario Mennonna e prevederà altri tre interventi:

· Giancarlo Piccinni, presidente della Fondazione don Tonino Bello, su «Nonviolenza: sostantivo, singolare, genere femminile»;

· Nadia Bray, professoressa associata di Storia della filosofia medievale all’Università del Salento, su «La convivialità delle differenze. Don Tonino Bello e la pace come costruzione»;

· Carmelo Pasimeni, già professore ordinario di Storia contemporanea all’Università del Salento, su «Beati i costruttori di pace: il cantiere, la rete».

La discussione finale sarà coordinata da don Angelo Casarano, rettore del Seminario Diocesano di Nardò.

Con la giornata di studio si apriranno le attività culturali 2026/27 della Delegazione AICC di Nardò, organizzate insieme al Dipartimento di Studi Umanistici di UniSalento. Il 18 dicembre è in programma “Prima vera luce”, un dialogo poetico con Marco Alemanno sul suo libro di poesie uscito nel 2026 per AnimaMundi Edizioni. Da gennaio a maggio 2027 si terrà il ciclo “Risonanze del mito. Radici antiche, voci contemporanee”, cinque incontri sulla fortuna della mitologia classica nel pensiero e nell’immaginario contemporaneo. Li condurranno Alessandra Manieri, Sotera Fornaro, Anna Rita Longo, Francesca Silvestrelli e Daniela Castaldo, con figure e racconti che vanno da Odisseo ad Antigone, dal mito nella Commedia dantesca a Europa, fino a Orfeo ed Euridice.

Le iniziative valgono come attività di formazione e aggiornamento professionale per i docenti. Chi ne farà richiesta riceverà un attestato. Tutti gli incontri si terranno al Seminario Diocesano di Nardò e saranno aperti alla cittadinanza.

Il programma è curato dal comitato scientifico e organizzativo composto da Alessandra Manieri (AICC di Nardò, Università del Salento), Saulo delle Donne (Università del Salento), Alfredo Sanasi, Alberta Barone, Maria Pia Carlucci e Rossella Marzano (AICC di Nardò).