Focolaio Dengue nel Sud Salento, da fine agosto 22 casi

SALENTO – Da fine agosto un focolaio di Dengue sta interessando il Sud Salento con 22 casi nell’uomo confermati al 28 ottobre. Lo rende noto l’Istituto Zooprofilattico della Puglia e Basilicata che ha rilevato il virus che è diffuso dalle zanzare.

L’epicentro riguarderebbe la zona di Alliste e Ugento, dove lo scorso settembre sono stati accertati i primi cinque casi, tra cui anche un caso pediatrico verificato al rientro del paziente a Bari dopo aver trascorso una vacanza in Salento.

In seguito all’indagine epidemiologica svolta nella zona dalle Autorità Sanitarie, l’Istituto Zooprofilattico ha subito organizzato e coordinato un monitoraggio entomologico tutt’ora in corso con l’utilizzo anche di trappole posizionate in siti selezionati.

Lo studio del materiale entomologico inviato al Laboratorio di Entomologia Sanitaria ha permesso di rilevare nel comune di Ugento la presenza del Dengue virus in un pool di zanzare della specie Aedes albopictus (zanzara tigre) catturate agli inizi di ottobre.