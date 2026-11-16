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PMI DAY 2026, Deghi S.p.A. apre le porte a quattro istituti scolastici del territorio e all’ITS Academy Mobilità

Il 20 novembre una giornata dedicata al tema “Crescere”: giovani, impresa e futuro al centro dell’iniziativa