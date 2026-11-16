PMI DAY 2026, Deghi S.p.A. apre le porte a quattro istituti scolastici del territorio e all’ITS Academy Mobilità

LECCE – Da una piccola realtà imprenditoriale a un’azienda con oltre 400 dipendenti e una presenza consolidata nel commercio digitale. È la storia di Deghi S.p.A., impresa salentina che rappresenta un esempio concreto di come sia possibile nascere, crescere ed affermarsi senza perdere il legame con il proprio territorio.

Venerdì 20 novembre, a partire dalle ore 9.00, Deghi ospiterà il PMI DAY 2026, la Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese promossa da Piccola Industria Confindustria.

Protagonisti dell’iniziativa saranno gli studenti di quattro istituti scolastici del territorio ITE De Viti de Marco di Casarano, IISS Gaetano Salvemini di Alessano, IISS Enrico Medi di Galatone e IISS Enrico Fermi di Lecce e della Fondazione ITS Academy Mobilità, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino una realtà imprenditoriale nata nel 2009 dall’intuizione del fondatore Alberto Paglialunga e cresciuta fino a diventare un gruppo strutturato e operativo su scala nazionale.

Il tema scelto per l’edizione numero 17 del Pmi Day è “Crescere” e sarà il file rouge che accompagnerà il percorso di scoperta dell’azienda e del suo modello di business. Oggi Deghi, attraverso il proprio e-commerce, è un punto di riferimento nel settore dell’arredo bagno, giardino e interni, con un catalogo di oltre 45mila prodotti in pronta consegna. Una crescita costruita passo dopo passo, facendo leva su innovazione, organizzazione, attenzione al cliente e, soprattutto, sul lavoro delle persone.

La visita consentirà agli studenti di entrare nei luoghi in cui si sviluppano le attività aziendali, osservare i processi organizzativi e logistici e comprendere come una realtà nata nel Salento possa raggiungere i mercati nazionali e internazionali attraverso il commercio digitale. Un’esperienza concreta per avvicinare i giovani al mondo dell’impresa e aiutarli a riconoscere il valore delle competenze, dell’iniziativa e della capacità di affrontare le sfide.

“Crescere è una sfida che riguarda tutti: le imprese, i giovani, i territori. Per le nuove generazioni significa costruire la propria identità e acquisire le competenze necessarie per affrontare il futuro; per le imprese vuol dire innovare, investire e continuare a competere. Il dialogo tra scuola e mondo produttivo è fondamentale per avvicinare questi due percorsi e costruire nuove prospettive. Il PMI DAY nasce proprio con questo obiettivo: far conoscere ai ragazzi il valore dell’impresa e offrire loro strumenti per orientare le proprie scelte”, sottolinea Alessandro Benisi, presidente di Piccola Industria Confindustria Lecce.

La giornata presso Deghi rappresenta uno dei momenti centrali del percorso territoriale del PMI DAY, che in provincia di Lecce si sviluppa anche attraverso il roadshow nelle scuole, con testimonianze di imprenditori sui temi del rischio, del coraggio, dell’impegno e della responsabilità sociale.

Un’occasione per raccontare ai giovani che dietro ogni impresa ci sono persone, intuizioni, sacrifici e capacità di guardare lontano. E che crescere, per un’azienda come per un territorio, significa soprattutto creare opportunità e costruire insieme il futuro.