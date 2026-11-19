Un ordinario controllo di frontiera nel porto di Gallipoli ha messo fine alla latitanza di un cittadino straniero di 44 anni, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali di Venezia su disposizione del Tribunale di Brescia.
L’arresto è stato eseguito nella mattinata dell’11 novembre dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallipoli. Durante le verifiche documentali sugli equipaggi in transito nello scalo ionico, i poliziotti hanno individuato l’uomo — già noto alle forze dell’ordine — a bordo di un’imbarcazione da crociera battente bandiera francese ormeggiata in porto, dove risultava imbarcato come membro effettivo dell’equipaggio con mansioni di magazziniere.
Dagli accertamenti è emerso che a suo carico pendeva una condanna definitiva a 3 anni e 4 mesi di reclusione per associazione a delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, reati commessi a Peschiera del Garda tra il 2003 e il 2005.
Ultimate le formalità di rito e avvisato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Lecce, il 44enne è stato trasferito presso la casa circondariale di Borgo San Nicola, dove dovrà scontare l’intera pena.
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