Contrastare il gioco d’azzardo patologico partendo dai banchi delle scuole primarie, lavorando su autostima, rispetto delle regole e rifiuto della logica della “vincita facile”. È questo il cuore di “FreeLudo – Liberi di giocare”, l’innovativo percorso educativo che sarà presentato domani, venerdì 20 novembre, dalle 10:00 alle 12:00 presso l’Open Space di Palazzo Carafa a Lecce (ingresso libero e gratuito).

L’incontro, dal titolo “Welfare, prevenzione e scuola: le politiche sociali per il territorio di Lecce e la proposta FreeLudo”, è promosso dal Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Lecce d’intesa con la Direzione Generale aziendale e in collaborazione con il Comune di Lecce. I lavori si apriranno con i saluti istituzionali del Prefetto di Lecce Natalino Domenico Manno, del Direttore Generale dell’ASL Gianluca Capochiani, della Sindaca Adriana Poli Bortone e del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale Mario Trifiletti. A seguire, il punto sulle politiche sociali cittadine con l’intervento di Tonia Erriquez, presidente della V Commissione consiliare Servizi Sociali, e dei referenti del Settore Politiche Sociali del Comune.

Come funziona “FreeLudo” nelle scuole

Attivo per l’anno scolastico 2026/2027 nelle scuole primarie di Lecce e provincia, il progetto (Codice GAP SER.D 2017) sarà illustrato ai dirigenti scolastici e ai docenti referenti per l’educazione alla salute dalla dottoressa Mariangela Pascali, direttrice del Dipartimento Dipendenze Patologiche dell’ASL Lecce.

Rivolto ai bambini delle classi I, II e III della primaria (fascia 6-8 anni) e sviluppato con il supporto tecnico di NAPS Lab, “FreeLudo” non affronta il tema dell’azzardo in termini clinici, ma utilizza la dimensione ludica per rafforzare le competenze relazionali e la consapevolezza dei più piccoli. Il percorso alterna una breve esperienza digitale — che raccoglie in forma anonima dati utili alle strategie di prevenzione — a giochi collaborativi da svolgere in aula insieme a compagni e insegnanti. Durante la mattinata è prevista una dimostrazione pratica della piattaforma con tutti i dettagli operativi per gli istituti che vorranno aderire.

L’appuntamento sarà anche l’occasione per fare il punto sull’intero sistema di interventi messo in campo dall’ASL Lecce nell’ambito della programmazione regionale sul Gioco d’Azzardo Patologico (GAP), una rete che va oltre l’attività ambulatoriale dei Ser.D. grazie alla co-progettazione con gli enti del Terzo Settore. Verranno infatti presentati i servizi già operativi per l’accompagnamento, la cura e il reinserimento sociale e lavorativo delle persone colpite da ludopatia: dalla linea telefonica di supporto per giocatori e familiari ai laboratori attivi presso la Cooperativa Arcobaleno e l’Associazione Emmanuel, fino ai percorsi di formazione e tirocini lavorativi promossi dall’ETS Innova.menti.